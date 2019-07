Blancos buscan “repatriar” a integrantes de la Concertación

El fracaso del Partido de la Concertación en las elecciones internas, que al no obtener los 500 votos mínimos para participar de cualquier contienda de este período electoral quedó inactivo, generó otro problema para los partidos Nacional, Colorado y de la Gente: quienes habían aceptado no competir por sus partidos para integrar la Concertación se quedaron sin el pan y sin la torta. La Constitución establece que si una persona compite por un determinado partido en una instancia electoral, no podrá competir en ninguna otra de ese período de votación con otro. Es decir, los blancos, colorados e integrantes del Partido de la Gente que integraron la lista de la Concertación para el 30 de junio, a priori no podrán tener ningún tipo de competición política hasta junio de 2024.