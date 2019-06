Blancos dicen que página de Facebook que critica a Lacalle Pou no es del partido

El Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado este martes manifestando que la página de Facebook Jóvenes Resurgir Nacionalista -que no apoya a un candidato blanco en concreto pero en sus contenidos critica a Luis Lacalle Pou- no tiene "ningún vínculo" con el partido y anunció que harán la denuncia judicial para que se investigue quiénes están detrás.

En el texto declaran su rechazo ante el contenido de los videos que se publican en el sitio, porque uno de ellos "constituye una banalización del flagelo de la violencia de género" y el otro, "un nuevo agravio" contra uno de los precandidatos nacionalistas.

Los audiovisuales a los que se refiere el comunicado se viralizaron en estos días y ambos apuestan a "votar por una opción diferente" y no a los "políticos de siempre, tóxicos y mentirosos".

COMUNICADO: La Mesa del Directorio del Partido Nacional manifiesta que la fanpage "Jóvenes Resurgir Nacionalista" no tiene ningún vínculo con el Partido Nacional. pic.twitter.com/6Jybt2cCr2 — Partido Nacional (@PNACIONAL) June 4, 2019

En el primer caso, en el video aparece una mujer que compara al sistema político con una expareja que maltrata y al día siguiente promete cambiar, entre otros ejemplos de violencia de género. "Hay políticos que son como tu ex: tóxicos, mentirosos, prometen cosas que no cumplen, pero no saben hacer otra cosa, no van a vivir de otra cosa. Pensá bien. No vuelvas con los mismos de siempre", dice la mujer frente a las cámaras.

La segunda publicación muestra imágenes del actual precandidato blanco y su padre, Luis Alberto Lacalle, con una voz que repite que lo que hace el senador nacionalista "no es laburar".

"El nene consentido de papá no sabe lo que es laburar. Utilizar la plata de tu padre, expresidente, para hacerte una imagen política, no es laburar. Realizar constantemente campañas de elección, no es laburar. Mentirle a los uruguayos para que lo voten y jamás cumplir sus promesas, no es laburar. Vivir como millonario gracias a sueldos de diputado, no es laburar. Vos sí sabes lo que es laburar, laburar es trabajar como vos, para ganar un salario mínimo y con eso mantener a los tuyos. Pensá mejor que futuro querés para vos y para tu familia", dice la voz en off.

El texto que acompaña el video dice que existe "la oportunidad de evitar que esta clase de políticos siga viviendo de nuestros impuestos" y esa oportunidad es el 30 de junio, el día de las elecciones internas.