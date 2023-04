Blancos y Cabildo se alinean por prisión domiciliaria y Bianchi recriminó discurso del FA sobre presos en Domingo Arena

El Partido Nacional y Cabildo Abierto cerraron filas este martes para impulsar el proyecto de prisión domiciliaria integral redactado por la senadora blanca Carmen Asiaín, como alternativa al presentado al comienzo de la legislatura por los conducidos por Guido Manini Ríos.

"Sin perjuicio de que pueda hacer alguna otra sugerencia en el futuro, creo que este proyecto va en la buena dirección que debe ir el derecho penal", concluyó en la comisión de Constitución el cabildante Guillermo Domenech tras hacer algunos comentarios al texto de su colega nacionalista.

El senador de Cabildo Abierto se manifestó partidario de que la prisión domiciliaria no sea una facultad del juez en la materia, sino que debiera disponerla siempre y "solo negarla cuando existan informes negativos de carácter médico o psicológico". "Son situaciones tan extremas que justifican plenamente la prisión domiciliaria con carácter general", aseguró el dirigente.

Los cabildantes promovían la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, lo que hizo arreciar las críticas del Frente Amplio por permitir que los presos de Domingo Arena -por crímenes cometidos durante la dictadura- pasaran a cumplir penas en las casas. El Partido Nacional, a través de Asiaín, elaboró un proyecto que no solo refiere a la edad de los condenados -eleva el límite a los 70, y a partir de los 65 el juez puede determinarla- sino también a embarazadas, mujeres presas con hijos a cargo y en situación de lactancia.

De acuerdo a la iniciativa, la prisión domiciliaria no es aplicable para los presos por delitos sexuales, violencia doméstica y de género, de lesa humanidad, por delitos vinculados al narcotráfico y para cuando haya reincidencia. Si bien deja afuera a los delitos de lesa humanidad, con el proyecto de los blancos también se ven favorecidos los represores en Domingo Arena porque no están procesados por ese delito.

La premisa de los nacionalistas es que el nuevo articulado es integral y se alinea con otras legislaciones en el mundo. Asiaín relató que en las entrevistas le consultan si las personas mayores de 70 años que cometen delitos van a poder pedir automáticamente la prisión domiciliaria. "Quizás ese debería ser un tema a revisar y disponer que tenga que cumplir parte de la pena", reconoció y agregó que "va a quedar abierto a los aportes de todos".

"Si son menores de 70 años, no es preceptivo; la parte lo puede pedir, mediarán informes periciales, vista del Ministerio Público y el juez decidirá. Es potestativo para el juez", expuso Asiaín.

Los cruces con el FA y el reproche de Bianchi

La senadora blanca Graciela Bianchi aclaró ante sus colegas que el proyecto aún no está negociado en la coalición. "No tenemos el criterio de acelerar a marcha forzada este tema, en absoluto. Lo que queremos es, efectivamente, analizarlo con tranquilidad, bajar algunas cosas que se dijeron y que, de repente, del otro proyecto de ley podría inducirse más o no", sostuvo y anticipó: "No porque tengamos los votos lo vamos a hacer a marcha forzada ni mucho menos; es un tema muy delicado".

El emepepista Charles Carrera desató el debate cuando preguntó a Asiaín en qué quedarían los 28 casos -informados meses atrás por La Diaria- de presos por crímenes en la dictadura que podrían quedar en libertad, entre los que se incluyen Rodolfo Gregorio Álvarez (sobrino del "Goyo" Álvarez), Jorge Pajarito Silveira, Jorge Gundelzolph, entre otros.

El cabildante Domenech no se quedó callado: "¿No perdonamos a los asesinos de Pascasio Báez? ¿No perdonamos a los asesinos de Jaime Oroza García? ¿No perdonamos a los asesinos de Hilda Quirino? En fin, puedo hacer una larga lista de asesinatos". "¿Qué vamos a hacer en este país? ¿Vamos a seguir en una pelea eterna por esos temas? Creo que es muy repugnante haber torturado o asesinado a una persona sea de izquierda o de derecha, sin embargo, parecería que tenemos como la vista puesta en determinados militares" acusó.

El senador se preguntó si los presos de Domingo Arena no fueron en verdad "enviados a combatir un fenómeno de guerrilla armada". "¿No es cierto que el fiscal de la causa ha dicho que ha formalizado y condenado por meros indicios? Estas personas han vivido 30 o 40 años en la sociedad sin cometer ningún delito", aseveró, al tiempo que añadió tener "muchas dudas" en la Justicia.

A su turno, la nacionalista Asiaín planteó que la pregunta de Carrera hacía lo que el Partido Nacional "evitaba" hacer: "pensar y fijarnos a quién iba a beneficiar y perjudicar con nombre y apellido". "Nosotros tratamos de abstraernos de eso, porque entendemos que el legislador no debe estar mirando eso, porque sería tan discriminatorio hacer una ley para favorecer a determinadas personas como redactar una ley para que no fuera a favorecer a quien de otra manera hubiera favorecido", se excusó.

Asiaín recriminó que ya durante los gobiernos del Frente Amplio el juez otorgaba la prisión domiciliaria a presos por delitos en la dictadura. "El señor senador Carrera cuando refirió a todo el prontuario de esas personas a las que citó hablaba de veintiocho homicidios, reiterado abuso de autoridad, etcétera. Esto dependerá de si hubo un solo delito, caso en el que podrá entrar y en el caso de que hubiera reincidencia, no entrará", justificó.

Bianchi en tanto aseguró que no está de acuerdo con la llamada "teoría de los dos demonios" y recordó que tiene compañeros caídos. "Nibia Sabalsagaray se reunía en mi casa, éramos amigas. (...) En mi casa, siendo soltera, se reunía todo el comité de finanzas de la juventud comunista. (...) Justamente, Fernando Miranda era el que manejaba las finanzas del partido en el momento en el que desapareció", rememoró, y aseguró que "a las víctimas no les importa de dónde vino el balazo o quién hizo la tortura".

La senadora recordó haber militado dos veces para derogar la ley de caducidad en sus tiempos junto a Germán Araujo, y que no fue hasta 2009 que entendió que estaba "equivocada" y que la ciudadanía había dicho "ya basta" y que esa vez ya no había sido "por miedo", como sí había sido -a su entender- con el voto verde décadas atrás.

"En este caso, no es que estamos tratando de proteger a los presos de Domingo Arena que, por otra parte, nos aburrimos de decir que no había ninguno procesado ni condenado por delitos de lesa humanidad. En realidad, Gavazzo, Cordero y un montón más murieron en prisión domiciliaria por el régimen anterior y bajo gobiernos de izquierda. Cordero se nos reía en la cara desde su apartamento", acusó.

La legisladora concluyó que el tema "nos enfrenta como sociedad" y que el proyecto actual solo quiere "establecer un régimen de prisión domiciliaria integral", pero que al hacerlo: "¡Páfate!, se nos lee la lista de la gente de Domingo Arena. Yo no sé qué es lo que hay que hacer para que no se vaya siempre hacía allí, en este tema y en otros, pero sobre todo en este".

Domenech, en tanto, resumió: "Acá tenemos la necesidad de hacer un sacrificio en función de la paz y la concordia y seguir gozando de estos cuarenta o cincuenta años que hemos tenido de democracia". La comisión pedirá la opinión de la cátedra de derecho procesal.