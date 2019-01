Bolsas del mundo sacudidas por la menor previsión de ingresos de Apple

Las principales bolsas mundiales abrieron este jueves en baja después de conocerse un recorte de ingresos de Apple, que se suma a los temores de que se desacelere el crecimiento de la economía global.

El primer recorte en la previsión de ingresos de Apple en casi 12 años provocó desplomes en las bolsas europeas, siendo el sector tecnológico el más afectado, con los fabricantes de chips que suministran al fabricante del iPhone cayendo con fuerza.

El gigante tecnológico redujo sus previsiones del primer trimestre de 2019 a US$ 84.000 millones, quedando por debajo del rango de entre US$ 89.000 millones a US$ 93.000 millones que se habían pronosticado anteriormente.

Apple culpó a una serie de factores por la reducción de la orientación, incluida la debilidad en la economía de China y los ingresos decepcionantes del iPhone.

La noticia amplió los temores de una desaceleración en el crecimiento global, así como los efectos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China sobre las ganancias corporativas.

Mercados en rojo

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,7% y se unía a las ventas masivas en Asia.

Las acciones de Apple en Frankfurt retrocedían un 8,9%, después de que el gigante tecnológico recortara su previsión de ingresos, culpando a las débiles ventas de iPhone en China, cuya economía se ha visto afectada por una prolongada guerra comercial con EEUU.

Los fabricantes de chips que suministran piezas a Apple eran los más afectados. Las acciones en AMS, que provee de sensores de reconocimiento facial utilizados en los últimos iPhone, caían un 19,4%, el peor valor del STOXX.

Por su parte, el panorama para los futuros de Wall Street no es mucho mejor. Las tecnológicas aglomeradas en el nasdaq composite marcan un fuerte descenso de 2,78%, a horas del arranque de la jornada bursátil.

En problemas

Las acciones de Apple cayeron alrededor de 7,6% en las operaciones posteriores al cierre de la jornada del miércoles.

"Aunque esperábamos algunos desafíos en mercados emergentes claves, no previmos la magnitud de la desaceleración económica, especialmente en la Gran China", dijo Tim Cook, jefe ejecutivo de Apple en una carta a inversores. "Creemos que el ambiente económico de China ha sido muy impactado por las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos", dijo Cook.

Agregó que otros factores también redujeron los ingresos de la compañía, incluida la fecha de lanzamiento de su iPhone el año pasado y un dólar fuerte. También citó "restricciones" de suministro para algunos productos, entre ellos su último Apple Watch y el iPad Pro.

La actualización sugirió una cifra decepcionante para las ventas de iPhone, el principal impulsor de los ingresos y ganancias del gigante tecnológico de California.

"Si bien la Gran China y otros mercados emergentes representaron la gran mayoría de la disminución de los ingresos del iPhone, en algunos mercados desarrollados las actualizaciones del iPhone tampoco fueron tan fuertes como pensábamos que serían", indicó el comunicado.

Apple ha estado buscando diversificar su flujo de ingresos frente a un mercado global de teléfonos inteligentes en gran parte saturado, ofreciendo nuevos productos y servicios.

Cook dijo que en algunos mercados Apple puede obtener muy buenos resultados y que la compañía prevé récords de ventas "en varios países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, España, Holanda y Corea (del Sur). Añadió que la compañía estaba teniendo un buen desempeño en mercados emergentes y que podría registrar ingresos récord en Malasia, México, Polonia y Vietnam.

Con información de AFP y El Cronista - RIPE