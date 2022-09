Bolsonaro dice que si pierde con Lula el 2 de octubre se retirará de la política

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que en caso de no ser reelecto en las elecciones del próximo 2 de octubre se retirará de la política, ya que lo vería como una “señal de Dios”

"Si esa es la voluntad de Dios seguiré; pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre”, dijo el presidente y candidato a la reelección.

“Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad", añadió al canal evangelista de streaming Collab, donde participó en un podcast con comunicadores de ese credo.

Durante el evento también dijo estar arrepentido de haberse burlado de las víctimas de la Covid-19, como cuando dijo que no era "sepulturero" para ocuparse del tema.

"Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento. La cuestión del sepulturero la quitaría", dijo Bolsonaro, quien también recordó que dijo que si alguien recibía la vacuna contra la Covid-19 se convertiría en un yacaré.

"Eso fue una figura de lenguaje", trató de explicar, al tiempo que también se dijo arrepentido que haber dicho que su primera hija mujer luego de cuatro varones había sido “producto de un momento de debilidad" de su "hombría".

“Ahí metí la pata”, admitió Bolsonaro, de 67 años, quien aseguró no sentirse "un salvador de la patria" .

El mandatario ultraderechista, sin embargo, defendió las acciones de su gobierno de impulsar la automedicación de la población con remedios sin efectividad como una forma de supuesta prevención, lo que le valió la acusación de la comisión investigadora del Senado.

Hablando a un público en el que tiene claras preferencias, Bolsonaro negó que vaya a desconocer los resultados electorales como su mentor estadounidense, Donald Trump.

Esa inquietud se sostiene en que reiteradamente ha puesto en duda que las urnas electrónicas que se usan desde fines del siglo pasado reflejen fielmente el voto del electorado.

Las nuevas declaraciones de Bolsonaro ocurrieron luego de que la cadena Globo divulgara que Lula avanzó de 44% a 46% en dos semanas, mientras que Bolsonaro se mantuvo en 31%. Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, cayó de 8% a 7%, mientras que la senadora Simone Tebet se mantuvo con 4%.

Contando los votos válidos (sin blancos ni anulados), Lula vencería con el 51%, aunque el margen de error es de dos puntos, según la encuesta Ipec (exIbope), contra 35% de Bolsonaro, 8% de Gomes y 4% de Tebet.

En ese sentido, Lula convocó hoy a la militancia a convencer a las personas de ir a votar, para luchar contra el abstencionismo y vencer en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, sin necesidad de balotaje.

"La alta abstención histórica es un problema serio y es importante hablar con esas personas", dijo Lula durante una conversación por Zoom con la red de comunicadores sociales, barriales y populares vinculados a movimientos de izquierda y al Partido de los Trabajadores (PT).

Pese a que el voto es obligatorio, la abstención en Brasil es alta históricamente: en 2018, cuando ganó Jair Bolsonaro, fue del 21%, es decir, 31 millones de personas no acudieron a las urnas.