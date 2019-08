Bolsonaro reclama disculpas de Macron y ministro le echa en cara incendio en Notre Dame

El gobierno brasileño condicionó la ayuda del G7 para combatir los incendios en la selva amazónica y aseguró que la situación está "bajo control". El mandatario del país norteño, Jair Bolsonaro, puso como término que el presidente francés, Emmanuel Macron, retire sus "insultos" por declaraciones que cuestionaron la capacidad brasileña de preservar esa zona esencial para el planeta.

"Primero el señor Macron debe retirar los insultos que hizo contra mi persona. Primero me llamó mentiroso y después, por informaciones que tuve, (dijo) que nuestra soberanía en la Amazonia es una cuestión abierta", afirmó Bolsonaro a periodistas que lo interrogaban sobre el anuncio de su principal ministro de recusar la ayuda del G7 de US$ 20 millones para combatir los incendios amazónicos.

La tensión bilateral tomó dimensiones personales cuando Bolsonaro hizo el fin de semana un comentario en Facebook que terminaba con risas sobre un mensaje injurioso contra Brigitte Macron, primera dama de Francia. Macron calificó los comentarios de "extraordinariamente irrespetuosos".

"No humilles, hombre, jaja", había escrito en Facebook Bolsonaro, quien al ser interrogado este martes por periodistas, negó cualquier mala intención. "Yo no puse esa foto de su mujer. Alguien la puso y yo le dije que no hiciera tonterías", dijo Bolsonaro, quien sin embargo terminó con la entrevista cuando los reporteros insistieron en pedirle explicaciones sobre la carcajada.

Captura de Facebook

Brasil ya había rechazado la ayuda ofrecida por los países del G7, según informó el jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, quien aconsejó al presidente francés Emmanuel Macron ocuparse de "su casa y sus colonias".

"Agradecemos (la oferta), pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa", dijo Lorenzoni a un blog del portal de noticias G1, al referirse al fondo de US$ 20 millones para los países amazónicos anunciado por Macron durante la cumbre del G7 en Biarritz, en el sur de Francia. La información fue confirmada a la AFP por la presidencia.

"Macron no logra siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es un patrimonio de la humanidad y ¿qué pretende enseñarle a nuestro país?", desafió Lorenzoni, en referencia al incendio que devastó Notre Dame en abril pasado.

"Él tiene mucho que cuidar en su casa y en las colonias francesas", agregó, en alusión a los territorios franceses de ultramar, entre los que figura la Guayana Francesa, limítrofe con Brasil.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, había dicho unas horas antes que la ayuda del G7 sería "bienvenida".

Pero tras una reunión por la noche entre Bolsonaro y algunos de sus ministros, Lorenzoni y el canciller Ernesto Araújo arremetieron contra el mandatario francés y sus propuestas.

Elogios de Trump

La tensión —que se suma a las controversias recientes de Brasil con otros países europeos por la política amazónica de Bolsonaro y amenaza un acuerdo comercial entre la UE y Mercosur— contrasta con los elogios que el mandatario de ultraderecha recoge de su aliado estadounidense Donald Trump.

"He llegado a conocer al presidente Jair Bolsonaro bien por nuestra relación con Brasil. Está trabajando muy duro en los incendios en la Amazonia y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo por la gente de Brasil", tuiteó Trump este martes, subrayando "el apoyo total y completo de Estados Unidos!".

En la misma red social, Bolsonaro le agradeció a Trump. "Estamos combatiendo los incendios con gran éxito (...) La campaña de noticias falsas contra nuestra soberanía no funcionará".

- Obrigado PR @realDonaldTrump! Estamos tendo grande sucesso no combate aos incêndios. O Brasil é e seguirá sendo exemplo para o mundo em desenvolvimento sustentável. A campanha de fake news fabricada contra nossa soberania não prosperará. Os EUA podem contar sempre com o Brasil. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 27, 2019

El presidente brasileño, a veces apodado "el Trump del Trópico", ha mostrado desde su llegada al poder en enero pasado un marcado acercamiento con Estados Unidos, rompiendo con la tradición de la diplomacia brasileña de mantenerse equidistante de las grandes potencias.

¿Incendios "bajo control"?

Entre sábado y domingo se registraron 1.113 nuevos incendios y en lo que va de año se reportaron 80.626 en todo Brasil, un 78% más que en el mismo periodo de 2018, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). Más de la mitad arden en la región amazónica.

Pero el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, afirmó el lunes que la situación "está bajo control", señalando que el despliegue de más de 2.500 militares, cientos de vehículos y decenas de aeronaves, y la lluvia han ayudado a aplacar los incendios.

Dos aviones cisterna Hércules C-130 lanzaron el lunes decenas de miles de litros de agua en las zonas incendiadas del estado de Rondonia (limítrofe con Bolivia).

"Se ha exagerado un poco de que la situación está fuera de control, no lo está. Tuvimos picos de incendios mucho mayores en otros años", dijo Azevedo e Silva.

El ministro indicó que además se espera reforzar el combate contra el fuego con brigadistas y aviones cisternas ofrecidos por Chile y Ecuador.

En los próximos días, Israel también enviará "100 toneladas de material anti incendios", dijo a la AFP la portavoz de la embajada israelí en Brasil.

Fuente: AFP