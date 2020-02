Bottinelli: fue "un error de diagnóstico" la estrategia de la coalición para la IMM

"Hay errores de diagnóstico" en la estrategia de la coalición multicolor para las elecciones departamentales, con la proclamación de la candidatura única de Laura Raffo, según el politólogo Óscar Bottinelli.

Por un lado, remarcó la importancia que la coalición le dio al gobierno municipal ignorando que el Frente Amplio gobierna la capital desde hace 30 años, obteniendo generalmente más del 50% de los votos.

"Si se diera el resultado más acorde a la tendencia, que es que gane el FA, era un hecho absolutamente normal e irrelevante. Con estos movimientos la coalición multicolor puso que perder Montevideo sea una derrota", afirmó Bottinelli en entrevista con Informativo Carve. Además, sostuvo que la coalición debió presentar varios candidatos. "Hace cinco años nadie consideró que la Concertación había sido derrotada, sino que no había llegado, nada más".

Para el analista político, una coalición no logra, normalmente, que la suma de los sumandos dé la suma. "Siempre hay pérdida en mayor o menor grado, porque al que vota a A o a B o a C no le gusta trasladar su voto a D. Son partidos separados", manifestó.

Bottinelli insistió en que el mejor "esquema de arquitectura" era de tres candidatos en carrera por la coalición. "Uno claramente de Cabildo Abierto, si era Manini Ríos mejor, un colorado y un blanco", afirmó y explicó que, de esta forma, evitaría fugas de votos que con una candidatura única son difíciles de evitar.

Recordó que la candidatura de Manini Ríos hubiese sido "una mala noticia" para el Frente Amplio en Montevideo porque considera que el líder de Cabildo Abierto le sacó votos al FA en octubre, pero volvieron al oficialismo en noviembre porque no apostaban a la coalición.

Los consideró "votos maninistas o mujiquistas" y, por este motivo, con él como candidato "el Frente Amplio tenía un ladrido que podría traducirse en mordida".

Otro de los errores que resalta Bottinelli es cuando dirigentes de los partidos de la coalición se refieren a la "continuidad o el cambio" en la IMM, discurso que se repitió durante la campaña en las elecciones nacionales. "Una cosa es en el gobierno nacional donde había una alta desafección del FA, pero no hay una desafección al gobierno municipal de Montevideo". También destacó que hay que tener "cuidado" con trasladar "mecánicamente" la competencia en las elecciones nacionales con la departamental.

Perfil para municipios

Laura Raffo tiene, según el politólogo, el perfil adecuado para disputar con éxito y retener la alcaldía de los Municipios CH y E, de los barrios Punta Carretas y Carrasco.

Sobre las cualidades de la economista, que tuvo el apoyo de los cinco partidos de la coalición, Bottinelli sostuvo que es conocida por su presencia en televisión y respetada, aunque hay ciertas zonas de Montevideo en las que su popularidad no es tan visible.

"El tema es que tienen que hacerla conocer en el resto de Montevideo porque no tiene una presencia pública de la multiplicidad que podía tener otro candidato de haber estado en más medios y con cosas más populares", opinó, ya que la economía "es más restringida".

Tridente potente

Además, Bottinelli consideró que "el tridente ofensivo" del Frente Amplio, constituido por Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar, es potente electoralmente, a pesar de que el director del Hospital Maciel sea el menos conocido.

Bottinelli analizó los porcentajes de votación de octubre que obtuvieron los sectores del FA. Los que apoyan a Martinez obtuvieron entre 13% y 14%, al igual que los que acompañan a Cosse. En tanto, los que apoyan a Villar tuvieron un caudal electoral del 20%. "La gran incógnita es si esto se traslada a las municipales", se preguntó.