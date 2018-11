"Si Argentina y Brasil salen del Mercosur nadie va a venir a negociar con Uruguay"

“Para lograr acuerdos comerciales sustantivos hay que ser duro en la negociación y para ser duro necesitamos a Brasil. ¿A quién se le ocurre que Uruguay puede serlo solamente parado delante de la Unión Europea o Estados Unidos? ¿A ustedes les parece?, expuso este jueves la embajadora y directora general para Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, ante un grupo de empresarios.

La Unión de Exportadores (UEU) y el Banco República (BROU) organizaron el almuerzo “Uruguay y los acuerdos comerciales: perspectivas con la región y el mundo”, para celebrar el Día del Exportador. La nueva presidenta de la gremial, Andrea Roth, dio comienzo al evento y se refirió a algunos problemas que observan los empresarios del sector. No faltaron los costos internos, la mejora de la infraestructura y la necesidad de avanzar en acuerdos comerciales.

La encargada de cerrar las exposiciones fue Csukasi. Y en 22 minutos no escatimó conceptos y efectuó una férrea defensa del Mercosur. “Tenemos que ser muy cautos y realistas, porque patear la puerta tiene sus consecuencias, irse del Mercosur tiene sus consecuencias; si mañana decimos nos vamos no es que vamos a salir a negociar y en cinco meses habrá cerrados 35 acuerdos comerciales”, señaló.

Previo a la jerarca había disertado el experto en comercio internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcel Vaillant. Su postura con el Mercosur siempre ha sido crítica y este jueves le dedicó algunos comentarios al bloque regional.

Mencionó que el Mercosur está roto y no fue, es ni será una unión aduanera. Por tanto, dijo que una “negociación conjunta con terceros hoy en el Mercosur no tiene racional técnico”. Añadió que los países del bloque “negocian peor juntos que solos”, refiriéndose al diálogo con la Unión Europea (UE).

Pero luego, quedó claro que la postura de Csukasi era antagónica. La embajadora marcó que la decisión de salir del bloque regional no es una opción que toma un país por sí solo. Comentó que al igual que Uruguay, también Argentina y Brasil pueden plantear la salida del Mercosur. Y eso sería grave para el país.

“Si Argentina y Brasil deciden hacerlo, ahí señores agárrense de las sillas, porque estaremos en un problema”, afirmó. “El día que den la señal que quieren salir a negociar solos, les puedo asegurar que nadie va a venir a hacerlo con Uruguay, cuando los dos mercados más interesantes y más cerrados de la región están como candidatos para negociar”, sostuvo. “Ese es el peor de los mundos, por eso Uruguay apuesta a profundizar el Mercosur e insertarse en el mundo a través de él”, complementó.

Refiriéndose a la UE, Csukasi afirmó que tarde o temprano el acuerdo va a concretarse. “Estamos a dos centímetros”, aseguró. A su vez, expuso que los puntos que faltan cerrarse son de muy poca importancia.

“Lo que no permite que el acuerdo se cierre no lo podrían creer; no estamos hablando de una cuota de carne, son nimiedades y eso es lo que a mí me cuesta entender”, expresó. “Si el acuerdo cierra o no por un anexo de transparencia al subsidio, no los agrícolas que a todos nos gustaría que la UE fuera transparente, sino subsidios en servicios, en inversiones, ¿se les ocurre que la negociación se caiga por eso?”, señaló.

La diplomática dijo que tanto el gobierno como el sector privado tienen el mismo deseo de que las negociaciones con el bloque europeo ya hubieran concluido. El diálogo entre ambos bloques lleva casi 20 años de idas y vueltas, pero repitió que el final está cerca y por eso Uruguay seguirá apostando a que el Mercosur funcione.

“Sería reduccionista decir: vámonos; total, que se mueran los que dependen del mercado de autopartes y vehículos”, indicó. “Decirles: no se preocupen que dentro de cuatro o cinco años cuando se firmen acuerdos… en cuatro o cinco años capaz que desapareció la industria”, agregó. Y continuó con los ejemplos para defender al bloque regional. “Digámosle al sector lácteo, al arrocero: se quedan sin los mercados regionales porque nos vamos del Mercosur, porque estamos seguros que todos van a querer negociar con nosotros; no es así”, remató.

La intensidad de Csukasi no varió en el final de su exposición. “Seguimos negociando de verdad; piénsenlo, no sean uruguayos, la culpa no es siempre de Uruguay, del Mercosur; si apostamos a negociaciones reales van a ser duras y van a llevar tiempo”, remarcó. “Y si nos queremos ir del Mercosur, cuidado porque puede ser que el Mercosur se vaya de nosotros muchos antes y en esa situación es donde vamos a empezar a preocuparnos todos”, manifestó.

Por eso, al final afirmó: “no renunciamos nunca a Brasil, nunca vamos a renunciar a Argentina, apostamos a mantener esos mercados”.