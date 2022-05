Broadway en Uruguay: se estrenó Chicago, un clásico del musical

Por Sebastián Gutiérrez - Especial para El Observador

Borges no estaba de acuerdo con la idea de lecturas obligatorias, varias veces renegó de esa prédica. Un nervio obsesivo se esconde detrás de esa insistencia en que los demás repitan una experiencia subjetivamente valiosa. Para Ítalo Calvino, en tanto, los clásicos no se leen, se releen. Como si la conciencia individual, imbuida de una mística colectiva, conservara una estela de sedimentación cultural, una huella. Seguir los pasos del pasado en ocasiones es un gesto impuesto, pero puede transformarse en una experiencia necesaria.

Confieso, sin culpa, que no soy aficionado al musical. El principal interés que me llevó a comprar una entrada para la función fue la necesidad de tomar contacto con un clásico, de vivir una experiencia artística total. Con esto último me refiero a la experimentación de una vivencia del arte que elimine la mediación de una pantalla y que solo pueda lograrse a través de una puesta en escena única e irreproducible. El espectador puesto frente al objeto artístico y su intento de captar su aura, para recordar la clásica tesis de Walter Benjamin.

El desbordante Auditorio Nacional del Sodre era capaz de intimidar a cualquier espectador que se considerara un profano en el género. Sin embargo, la profusa variedad del público logró apaciguar la inexperiencia y, una vez más, darle un voto de confianza a la garantía de clásico.

Chicago es un paradigma del musical, la historia logra un equilibrio casi perfecto entre la crítica a un sistema social corrupto, el lugar de las mujeres en una sociedad fuertemente patriarcal y la construcción de ficciones de consumo masivo a cargo de la prensa norteamericana. Como si no fueran suficientes, Chicago es un despliegue sin igual de humor, ironía, sensualidad y glamur.

Kevin Miranda

Chicago en el Sodre

En esta ocasión, bajo la dirección de Daniel Infante, a la propia significación de poner en escena este mito del musical se suma la responsabilidad del homenaje al director Luis Trochón, idea de su sobrino, el productor Renzo Gatto Trochón. Singular y necesaria apuesta de construcción de sentidos pero, principalmente, de un público.

Uno de los mayores logros de la producción es la presencia de los músicos en el centro de la escena y los toques de humor a partir del diálogo que establecen con los personajes. El vestuario resalta la sensualidad y el erotismo de la historia, parece clara la intención de remarcar desde ese lugar la fuerte impronta femenina. La atmósfera de cabaret, la iluminación precisa, los cuidados juegos vocales y la destreza coreográfica hacen de Chicago una experiencia total, que se sostiene por sí misma y que logra una comunicación directa con el público. El espectáculo no está exento de la ironía, el sarcasmo y el humor, en dosis que su estatuto ficcional parecería remarcar especialmente, no sin cierta artificialidad propia del género.

El mayor mérito será no solo la virtuosa puesta en escena, sino la posibilidad de generar lecturas y de construir un espectador que rescate culturalmente los signos que reconozca en el contacto con el objeto artístico.