Bruce Bagley, el profesor de EE.UU. conocido por su libro sobre lavado de dinero que ahora es acusado de hacerlo para el gobierno de Venezuela

CBS Miami Bruce Bagley fue abordado por la prensa afuera de su casa tras conocerse de la acusación de lavado de dinero en su contra.

Como académico experto en los esquemas de lavado de dinero, el profesor estadounidense Bruce Bagley era consultado frecuentemente.

Ofreció sus conocimientos a la prensa, en casos llevados a tribunales, escribió un libro en la materia e incluso testificó ante el Congreso de EE.UU.

Pero ahora Bagley, de 73 años, se encuentra en la banca de los acusados, pues enfrenta cargos por presuntamente lavar US$2,5 millones cuyo origen fue Venezuela.

Los fiscales dicen que este profesor de la Universidad de Miami recibió dinero de cuentas bancarias en Suiza y en Emiratos Árabes Unidos, de las cuales se quedó con unos US$250.000 para su beneficio.

La acusación es rechazada por Bagley, quien dijo a CBS News: "Me siento bien, no culpable. Así es como me siento. Lo han entendido todo mal".

Departamento de Justicia El caso fue dado a conocer el 18 de noviembre por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Hace cuatro años, este académico publicó en coautoría un libro titulado "Narcotráfico, crimen organizado y violencia en las Américas de hoy", en el que señala que "el lavado de dinero es una actividad próspera".

Sin embargo, también se describe a esa actividad ilícita como parte de un "proceso muy complejo".

La acusación

Las autoridades en Nueva York afirman que Bagley abrió una cuenta en un banco de Florida para una compañía que lo nombra a él y a su esposa como directivos.

En noviembre de 2017, la cuenta comenzó a recibir fondos de una empresa de comida en Emiratos Árabes Unidos la cual era controlada por una persona de Colombia cuyo nombre está reservado.

No se reveló cómo pero los fiscales aseguran que el dinero provenía de un esquema de "sobornos y corrupción" desde Venezuela.

Getty Images Bagley "contribuyó al éxito de la actividad ilegal en el extranjero realizada contra el pueblo venezolano", dice el Departamento de Justicia de EE.UU.

El caso es parte de una iniciativa de EE.UU. para desarticular el uso del sistema financiero de ese país para el lavado de dinero que se origina en el país sudamericano.

"Los fondos representaban el producto del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano", dijo el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.

Un experto en la materia

Bagley recibió un cargo por conspiración para cometer lavado de dinero, así como dos cargos más por lavado de dinero, cada uno de los cuales se castiga con hasta 20 años en prisión.

Luego de aparecer ante un tribunal federal en Miami, el profesor quedó en libertad tras el pago de una fianza de US$300.000.

Getty Images Como experto en materia de lavado de dienro, Bagley ha ofrecido sus conocimientos al Congreso de EE.UU.

"Los delincuentes emplean una variedad de métodos para lavar el producto de sus crímenes, pero para tener éxito, necesitan una forma de esconder y mover su dinero", dijo al pronunciarse sobre este caso William F. Sweeney Jr., del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

"Como señalamos, Bagley, un profesor estadounidense, contribuyó al éxito de la actividad ilegal en el extranjero, llevada a cabo contra el pueblo venezolano, facilitando el acceso a fondos obtenidos ilícitamente y sacando provecho de su rol en este crimen", añadió.

El abogado del acusado, Daniel Forman, le dijo al periódico Miami Herald que planeaba "defender diligentemente su caso".

La Universidad de Miami dice que Bagley está en licencia administrativa y describió los cargos como un "asunto personal".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=WPAFssynBMU

https://www.youtube.com/watch?v=bXK31IpSnLQ