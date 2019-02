Buen camino en Brasil

Mientras en América Latina solo recibimos malas noticias de la grave crisis política, económica y humanitaria de Venezuela, otros países, como Chile, Perú, Ecuador, Paraguay y Colombia, mantienen un buen ritmo de crecimiento económico. Argentina se debate para empezar a dar algún signo de recuperación luego del tremendo shock del año pasado. Y las miradas se dirigen a Brasil, donde el presidente Bolsonaro ha hecho sonar todas las alarmas en los países de Europa y en varios de América por posturas radicales que sostuvo en el pasado.

Sin embargo, desde Brasil, sumido en una grave crisis económica y con recesión por casi tres años, comienzan a llegar buenas noticias. Pablo Guedes, el superministro de Economía a quien Bolsonaro ha confiado el manejo económico, manifiesta su confianza en una pronta recuperación.

En una entrevista concedida al Financial Times, Guedes señaló que pensaba seguir el camino chileno, que le permitió pasar de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser de los más ricos. Se logró abriendo la economía al comercio exterior mediante la reducción de aranceles, reduciendo el gasto público y el déficit fiscal, reformando la seguridad social y fomentando la competitividad de la economía. Guedes no desconoce el costo social que puede llevar durante el período de transición pero también señala el costo social de seguir como se está.

Por otra parte, el ministro de Economía de Bolsonaro señaló que el gobierno iniciado el pasado 1º de enero no es de corte radical o extremista como se lo pinta, sino que apunta a establecer una sociedad abierta en el sentido popperiano. Guedes dijo al FT que el novel gobierno brasileño está creando “una sociedad abierta popperiana”, en referencia al filósofo austriaco Karl Popper, quien defendió la dinámica democracia liberal.

La influencia de Guedes en el actual gobierno no es para nada despreciable, ya que de él dependen cinco ministerios: Finanzas, Comercio, Trabajo, Industria y Desarrollo.

Las metas de Guedes son por demás ambiciosas. Plantea reducir el gasto público a la mitad en solo cuatro años, revisando el código tributario de Brasil –en el que se han ido acumulando reformas y más reformas hasta hacerlo muy difícil de entender–, reduciendo la burocracia y privatizando empresas.

Luego de más 12 años de economía socializante impulsada por el PT, bajo dos mandatos de Lula de Silva y uno y medio de Dilma Rousseff, Guedes está proponiendo un giro significativo donde la economía sea impulsada por el mercado más que por el Estado, lo que también fue un caldo de cultivo para la enorme corrupción que asoló a Brasil a principios de este siglo y culminó con un rechazo generalizado de la sociedad. Guedes sabe que este cambio no será fácil. Que el viraje no estará exento de obstáculos y que el gobierno no siempre tendrá apoyo político para implementar estas reformas profundas. Pero no le falta optimismo.

Al menos, tiene claro el camino y no piensa entrar en la senda del gradualismo que hizo fracasar al gobierno del presidente argentino Mauricio Macri. De Brasil vendrán buenas noticias pero debemos tener en cuenta que, si se concreta la apertura del gigante brasileño, el Mercosur deberá cambiar por completo y no podrá permanecer en su lamentable forma actual, lo cual implica para Uruguay un profundo desafío viendo lo que nos cuesta negociar un TLC y cuánto queremos “más y mejor Mercosur”.