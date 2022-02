Buen inicio de la zafra de carneros para MegaAgro, con total de ventas en La Pastoral

MegaAgro colocó toda la oferta de Merino Dohne en el 15° remate anual de La Pastoral, que se realizó en la Sociedad Rural de Durazno. José Pedro Aicardi, director de MegaAgro, dijo a El Observador que este fue un buen inicio de zafra para el escritorio.

“Fue el primer remate de la zafra para nosotros y estamos muy conformes con los resultados. Todo fue muy ágil y muy rápido, un remate que habitualmente demora tres horas y algo, se fue en dos horas y media. Estamos con la tranquilidad de la tarea cumplida”, expresó el rematador.

En esta oportunidad, MegaAgro dispersó borregos y vientres de la raza que, según destacó Aicardi, “viene en expansión”.

Los borregos PPI se colocaron a un promedio de US$ 1.105 y los borregos PPC a US$ 501; mientras que las borregas PPI se valorizaron, en promedio, en US$ 425, las borregas PPC en US$ 160, lass ovejas PPI en US$ 170 y las ovejas PPC en US$ 130.

El precio más alto obtenido en el remate fue US$ 3.100, cifra en la que cotizó un borrego PPI.

Resultados del remate.

“Hubo gente que seleccionó, que compró padres para inseminar o para sus planteles, pero también hubo gente compradora de volumen. Desde US$ 400 hasta US$ 3000 hubo un espectro de compradores que se dio por el bolsillo y por el objetivo de cada uno. Algunos eligieron animales para cruzar y otros para afinar su plantel”, detalló el rematador.