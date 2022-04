Bukele y el bitcoin: el "bono volcán" con el que el presidente busca endeudar a El Salvador en criptomonedas

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, iba a ser una de las principales figuras de la Conferencia Bitcoin 2022, el mayor evento mundial de la criptomoneda.

Pero a último minuto el mandatario canceló la visita por "circunstancias imprevistas" que requerían su presencia en un país que permanece bajo estado de excepción desde el 27 de marzo, luego que se reportaran más de 80 asesinatos en un fin de semana.

Un estado de excepción que restringe las libertades individuales en el contexto de una campaña gubernamental contra las pandillas o maras salvadoreñas, que incluye, entre otras medidas, encarcelamientos masivos, restricciones a la prensa y cambios legislativos para que niños de 12 años puedan ser juzgados como adultos.

Esta crisis interna se produce justamente al cumplirse seis meses desde que el bitcoin se convirtió en una moneda de curso legal en El Salvador, un país de 6,5 millones de habitantes donde una de cada cuatro personas vive en la pobreza.

Que sea de curso legal significa que, teóricamente, todas las personas pueden hacer transacciones con bitcoin, de la misma manera en que se utiliza el dólar, la moneda oficial de El Salvador desde hace dos décadas.

Promovida por Bukele, la criptomoneda forma parte de una narrativa que coincide con la de los criptoevangelistas que consideran a la divisa digital como el símbolo de la libertad frente a "la tiranía del dólar".

Especialmente en EE.UU. donde el mercado de las criptomonedas se ha revestido de un sustento ideológico defendido por republicanos radicales y anarcocapitalistas que ven en el bitcoin la manera más eficaz de deshacerse de los bancos centrales y disminuir el control del Estado, bajo la promesa de que todos pueden volverse ricos cuando el precio de la divisa llegue a niveles estratosféricos.

Aunque Bukele no llegó a la conferencia mundial de bitcoin en Miami Beach, el que sí llegó fue su criptovolcán. Y con humo artificial saliendo desde su interior.

En el centro de uno de los salones del evento montaron una gigantesca representación del volcán salvadoreño que ahora forma parte de la iconografía bitconiana.

Lo que viene ahora, según lo anunció el gobierno, es un ambicioso proyecto: endeudar al país en bitcoin, es decir, emitir un bono en el mercado internacional, como lo hace cualquier Estado que requiere financiarse, aunque en este caso el bono estaría respaldado en la criptomoneda.

Un bono que, si llega a emitirse, aumentaría la gigantesca deuda pública de El Salvador que actualmente es del 85% del Producto Interno Bruto (PIB).

Si te estás preguntando por qué le dicen "bono volcán", la razón es bastante sencilla: la mitad del dinero del bono sería utilizada para comprar más bitcoin y la otra mitad para financiar el inicio de la construcción de una ciudad a los pies delVolcán de Conchagua llamada Bitcoin City.

Bukele anunció por Twitter a mediados de febrero el envío al Congreso de una batería de reformas legales que incluye otorgar la ciudadanía a empresarios que inviertan en el país centroamericano y otras iniciativas para favorecer la llegada de capitales externos.

"El plan es simple: mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad", decía el mensaje.

I’m sending 52 legal reforms to congress, to remove red tape, reduce bureaucracy, create tax incentives, citizenship in exchange for investments, new securities laws, stability contracts, etc.



The plan is simple: as the world falls into tyranny, we’ll create a haven for freedom.