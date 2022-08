"¡Maricón de mierda!": el insulto que desató un escándalo en Buscadores y la salida de uno de sus panelistas más antiguos

El columnista y periodista Jorge Rowinsky, que participa desde hace 19 años del programa de Canal 5 Buscadores, anunció este lunes que ya no formará parte de su panel y renunció en vivo.

Según dijo el propio Rowinsky en una emisión especial desde Miami, su lugar de residencia, la renuncia se debe a un exabrupto que tuvo la semana pasada con su compañero de programa Alberto Silva, y que desencadenó en una disputa al aire.

El contrapunto se dio el miércoles 24. En medio de un programa en el que el tema circuló alrededor de Estados Unidos y las distintas políticas de ese país, Silva comenzó a reírse y Rowinsky explotó. "Hablá directo Silva, ¡No te rías, maricón de mierda!", le soltó en medio de la comunicación. Enseguida sus compañeros de panel buscaron poner paños fríos sobre el asunto, aunque Rowinsky decidió irse del programa.

Este lunes, Rowinsky le pidió disculpas a Silva por el insulto, y anunció que dará un paso al costado en Buscadores.

"Primero que nada, quiero decir que no tengo ninguna razón para justificar nada. Uno tiene que hacerse responsable de sus errores, y yo cometí un error, y no hay justificación. Si cometí un error, lo hice. No puedo justificar un insulto. Y yo insulté", dijo el panelista en el programa conducido por Fernando Vilar.

"Es mi deber ofrecer disculpas. Pido disculpas por el insulto a Silva, a mis compañeros y en especial a la teleaudiencia que sigue este programa del que formo parte desde 2003. No merecían un espectáculo de esa naturaleza de parte de un periodista de trayectoria muy larga", agregó.

"Un error como este necesita algún tipo de sanción. No puedo quedar ligeramente liberado solo por el reconocimiento a lo que pasó. Y por lo tanto, mi vínculo con Buscadores se terminó el miércoles pasado. Nadie me lo pidió, es una decisión muy personal que espero que todos entiendan", concluyó.

Tanto Vilar como Silva intentaron convencer al periodista para que no presentara la renuncia y se tome un tiempo para pensar su decisión final, pero Rowinsky fue rotundo: "Es una decisión personal, soy yo y el tema, nada más".

Tras el anunció, Silva aseguró que espera que la renuncia de su compañero sea momentánea y comentó que esta actitud "lo dignifica". "Espero que esta decisión de Rowinsky sea momentánea, no definitiva. Creo que su actitud lo dignifica y en lo personal nunca pedí un pedido de disculpas frente a un insulto", cerró al agredido.