"Busquen una segunda opinión": Sharon Stone anunció que tiene un tumor, detectado tras un primer diagnóstico erróneo

Sharon Stone anunció que padece un "gran tumor fibroide" por el que será operada, y comenzará luego un proceso de recuperación que le puede llevar entre cuatro y seis semanas. La actriz estadounidense de 64 años reveló además que el tumor fue detectado luego de que en una primera instancia recibiera un diagnóstico erróneo por parte de sus médicos.

En sus redes sociales, la actriz de Bajos instintos y Casino escribió: "otro diagnóstico erróneo y otro procedimiento incorrecto. Esta vez con una doble epidural. Después de que me empeorase el dolor, decidí pedir una segunda opinión: Tengo un gran tumor fibroide que debe extirparse".

La actriz advirtió que en caso de no estar seguro ante un diagnóstico, se busque una segunda opinión. "Señoras en particular: que no las despachen. Busquen una segunda opinión. Puede salvarles la vida", agregó la interprete en su red social.

Los fibromas como el que padece Stone, son masas de tejido no canceroso que se forman en el útero. En parte de los casos no generan síntomas a las mujeres que los padecen, y es difícil que deriven en cáncer, por lo que son difíciles de detectar, sin embargo, en casos como el de la actriz, generan dolor y pueden también afectar a la vejiga o provocar estreñimiento.

A la actriz ya le habían extirpado una serie de tumores benignos de sus senos en 2001, según reveló en su libro de memorias La belleza de vivir dos veces. Ese mismo año, sufrió un derrame cerebral, que estuvo a punto de matarla, y le dejó secuelas en la movilidad, el habla y la visión, que le llevaron años de tratamiento para recuperarlos.