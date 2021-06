Bustillo convocará a embajadora palestina tras dichos "poco felices" sobre postura de Uruguay

El canciller Francisco Bustillo tildó de "poco felices" las expresiones de la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadya Rasheed, quien hace una semana dijo en el Parlamento el gobierno de Luis Lacalle Pou se había apartado "del lado correcto de la historia" al votar en contra de la creación de una comisión en la ONU para investigar posibles crímenes de guerra en el marco del conflicto bélico entre Israel y Hamás.

"Necesitamos que Uruguay continúe del lado correcto de la historia y nos ayude a alcanzar una solución justa y duradera entre Israel y Palestina, basada en los parámetros consagrados en el derecho internacional", dijo Rasheed ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Este miércoles, los legisladores recibieron a una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, y tras el encuentro Bustillo criticó las palabras de la representante diplomática de Palestina.

"No me parecieron felices para nada. Estamos esperando que regrese del exterior para convocarla y hacerle saber lo poco feliz que estuvo", afirmó el canciller a la prensa.

"Creemos que es una excelente profesional, y tenemos una muy correcta relación, pero (su expresión) no se corresponde con lo que se espera de una representante diplomática", agregó.

Bustillo dijo que "si la posición de Uruguay es importante tanto para Israel como para Palestina es en razón de que la voz de Uruguay es escuchada y respetada en el concierto internacional".

Respecto a la decisión de rechazar la instalación de una comisión que investigue presuntas violaciones a los derechos humanos, el canciller dijo que "fundamentalmente" se debió a razones de "oportunidad".

"Lo primero que tenemos que ratificar es la posición histórica del Uruguay, que no es otra que reconocer dos Estados, y que además en el caso de Uruguay son dos estados amigos. En ese sentido, nosotros seguimos adelante con la posición histórica. No ha habido un cambio en tal sentido. Simplemente y puntualmente, al mismo tiempo que reivindicamos la posición histórica de Cancillería de alentar las comisiones y apoyarlas, en este caso entendimos –fundamentalmente por la oportunidad– que no debíamos acompañarla en esta ocasión", expresó.