Cabildo Abierto asegura que reforma jubilatoria “debe contar” con apoyo del FA

“Queremos saber si es un proyecto del presidente o de todo el gobierno”, le preguntó Fernando Pereira a Luis Lacalle Pou el viernes durante la reunión en la Huella de Seregni en la que el mandatario le presentó el borrador de la reforma de la seguridad social.

La consulta obedeció a una cuestión táctica definida por el Frente Amplio, que busca conocer si la iniciativa cuenta con el apoyo de los socios de la coalición antes de responder si está de acuerdo con el texto.

Aunque pasaron varios días, la pregunta sigue en el aire y lo estará por varios más, ya que el presidente le pidió a los líderes partidarios que se tomen agosto para analizarlo de forma interna, proponer cambios y dar una respuesta formal. En el gobierno consideran que este es un plazo suficiente como para que el denso texto –172 páginas y 307 artículos– sea digerido por todos.

Camilo Dos Santos

Lacalle Pou fue a la Huella de Seregni a presentarle el texto al Frente Amplio

A diferente ritmo, los partidos oficialistas comenzaron esta semana a analizar el contenido de la reforma e hicieron las primeras valoraciones tanto técnicas como políticas. Todos están de acuerdo en que hay que buscar el mayor consenso posible, aunque perciben diferencias acerca de la posibilidad de avanzar si la izquierda se opone.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo a El Observador que la reforma “debe contar” con el apoyo del FA y que hay que buscar el “más amplio consenso” para avanzar. Su inquietud es compartida por el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, quien entiende que para seguir adelante hay que lograr un acuerdo que vaya más allá de los partidos de la coalición.

La postura dentro de la coalición respecto a qué hacer en caso de que el Frente no vote no es unánime. El presidente Lacalle Pou, por ejemplo, ha insistido en la necesidad de buscar el consenso y ha apuntado al costo político de no realizar la reforma, pero también marcó la cancha a sus socios al plantear que la aprobación del proyecto es un compromiso del gobierno y suyo propio.

Si los partidos están de acuerdo, la intención es que el texto ingrese al Parlamento en setiembre y comience a ser analizado en la Cámara de Diputados –los senadores estarán con la Rendición de Cuentas–, aunque aún no se definió si se creará una comisión especial. Se presume que la discusión insumirá como mínimo hasta fin de año y la idea es que entre ambas cámaras no supere el primer semestre de 2023.

Este miércoles, la mesa política de Cabildo Abierto le encargó a sus técnicos un "estudio pormenorizado" del anteproyecto para “proponer mejoras” y “fijar posición”. Pese a esto, Manini Ríos marcó algunas "observaciones iniciales" que "merecerían un análisis con más profundidad". Mencionó una afectación sobre la pensión que reciben quienes enviudan, los cambios en las bonificaciones y las particularidades que tienen las fuerzas armadas y deben ser contempladas como el resto de los sectores.

Los blancos comenzarán el 8 el análisis formal del texto, aunque este lunes el presidente del directorio, Pablo Iturralde, mantuvo un primer encuentro en el Parlamento con los senadores y el presidente de la bancada de Diputados, Mario Colman. En ambas reuniones, Iturralde cumplió con el formalismo de entregarles el documento –al que todos ya habían accedido en una versión web– y les transmitió lo que había hablado con Lacalle Pou la semana anterior en Suárez y Reyes. El dirigente les dijo que el gobierno tenía “urgencia” por aprobar la reforma y que el tema era considerado “central”. A su vez, les manifestó que el Partido Nacional se iba a pronunciar al respecto aunque la “última palabra” la iban a tener los legisladores.

Los blancos tendrán una reunión específica en los próximos días con el redactor del proyecto, Rodolfo Saldain, para “bajarlo a tierra”. El abogado también disertará el 16 en un evento organizado por el sector Por la patria de Gandini.

El senador herrerista Gustavo Penadés, que hace unos meses planteó a El Observador que la reforma no podía salir si no era con el voto de oficialismo y oposición, dijo el lunes en el programa Desayunos Informales que “si el FA no acompaña, avanzaríamos igual” aunque todos los partidos reconocen el problema por lo que es más fácil buscar acuerdos. “Creo que tendría que contar con el apoyo de todos los partidos políticos”, subrayó.

A partir de un informe preliminar de Ariel Davrieux realizado el lunes en el Comité Ejecutivo Nacional, los colorados transmitieron su apoyo a la reforma, aunque los técnicos Renán Rodríguez y Ana Inés Zerbino realizarán un “análisis detallado” que será entregado en las próximas semanas.

Pese a esto, el diputado de Batllistas, Conrado Rodríguez, valoró que se incluya la jubilación activa –un proyecto que había propuesto– en la reforma aunque no está de acuerdo con algunas restricciones que se incluyeron. A su vez, valoró que el gobierno deberá enviar proyectos distintos para atender las caja de Profesionales y la Bancaria, las cuales requieren una asistencia diferente porque están con problemas de liquidez.

Foto: Leonardo Carreño.

Los colorados recibieron un informe preliminar

El Partido Independiente, en tanto, tiene a su líder, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, presentando la reforma junto a Saldain. Mieres ha dicho que es justa, necesaria y gradual, aunque los técnicos harán su análisis.

El ministro y Saldain se reunirán este jueves primero con las cámaras empresariales y luego con el PIT-CNT para explicarles el contenido, aunque la central sindical ya se expresó en contra de algunos de los puntos que plantea.