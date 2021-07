Cabildo Abierto planteó dudas sobre eliminar la mezcla de biodiesel con gasoil

Cabildo Abierto pidió a la coalición estudiar en profundidad el artículo 156 de la Rendición de Cuentas que elimina la mezcla del biodiesel con el gasoil y le transmitió una serie de dudas al ministro de Industria, Omar Paganini, que compareció este martes ante el Parlamento.

“Tenemos que poner en la balanza. Por un lado generaría una reducción del precio del gasoil de entre $ 1,2 y $ 1,5 por litro pero por otro afecta fuentes laborales y tiene impactos ambientales”, aseguró a El Observador el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.

Tanto en el Frente Amplio como desde Cabildo Abierto plantearon dudas a la propuesta del Ministerio de Industria incluida en la Rendición de Cuentas que deroga el artículo 7 de la ley 18.195. Ese pasaje es el que obliga a Ancap a “incorporar biodiesel producido en el país con materias primas nacionales” (Alur) en una proporción de un mínimo de un 5% al gasoil que comercialice en el país.

La eliminación de esa mezcla ya estaba planteada en el documento que el Ministerio de Industria le presentó a la Asamblea General en febrero y ya en ese momento los cabildantes, y también los colorados, plantearon dudas. Sin embargo, ahora los colorados no tienen reparos con este artículo, según dijo a El Observador el diputado Conrado Rodríguez.

Perrone le dijo este martes a Paganini que Cabildo Abierto tenía diferencias con este pasaje y también llevó el tema a la interna de la coalición, que el sábado se reunirá para buscar acuerdos en los artículos más polémicos del proyecto de Rendición de Cuentas.

“Hemos llegado a la conclusión de que conviene eliminar el mínimo del biodiesel, en la medida en que implica un recargo del orden de $ 1,5 en el precio del combustible diesel y que su impacto, desde el punto de vista social y productivo, es mucho menor que lo que puede suceder con el etanol (con el que el gobierno pretende continuar)”, dijo Paganini en el Parlamento según consta en la versión taquigráfica.

Esta medida tiene varias consecuencias. La reducción del precio del combustible es a lo que apunta el Poder Ejecutivo, pero también implica aumentar las emisiones de dióxido de carbono, genera una reubicación de 40 trabajadores de ALUR y puede afectar puestos laborales en Cousa, una empresa que se encarga de la molienda y la extracción de aceites para la producción de biodiesel que realiza ALUR.

Camilo dos Santos

El diputado Perrone es el representante de Cabildo Abierto en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto

Puestos laborales

En caso de que el artículo 156 de la Rendición de Cuentas se apruebe, unos 40 trabajadores de Alur deberán ser reubicados en otros cargos. “El impacto de no mezclar el biodiesel es completamente absorbible, ya que involucra pocos puestos de trabajo que pueden ser redistribuidos”, defendió Paganini en el Parlamento.

La magnitud del impacto de la decisión en la empresa Cousa -que tiene un contrato con ALUR- no está claro. Desde el Frente Amplio dijeron que 350 personas podrían perder su puesto de trabajo por esta resolución pero el ministro cuestionó esa cifra.

“Cousa factura US$ 110.000.000 por año y le factura US$ 9.000.000 a ALUR. Entonces, si dejara de facturar esos US$ 9.000.000, ¿eso querría decir que las 350 personas trabajan para los US$ 9.000.000 de ALUR y no para los US$ 110.000.000 que factura al resto del mercado? Vamos a poner las cosas en su lugar; si hay algún riesgo dentro de la plantilla de Cousa, no son trescientos cincuenta ni a palazos, con perdón de los señores diputados”, sentenció Paganini.

Leonardo Carreño

El ministro de Industria Omar Paganini defendió la decisión del Ejecutivo

El gobierno tiene un contrato con Cousa hasta 2028 que pretende revisar. Eso puede implicar “algún costo” pero en el “mediano plazo” se lograr resolver el "problema", según la visión del ministro. Según el exdirector en representación del Frente Amplio, Walter Sosa, si se corta ese contrato ahora, el gobierno deberá abonar unos US$ 63 millones.

“El impacto que realmente vemos son unos pocos puestos de trabajo y no destrucción de empleo, como se plantea. Puestos de trabajo, que por otra parte seguramente los de ALUR son fácilmente reubicables, los de los agricultores no están en discusión y los de Cousa, si son algunos, seguramente la empresa también los va a poder manejar y tampoco serán muy abundantes”, cerró el jerarca.

Ambiente

Otros de los impactos que tiene la medida está vinculado a la emisión de dióxido de carbono. Uno de los objetivos de la mezcla es reducir esas emisiones y cumplir con algunas metas planteadas en acuerdos internacionales a los que Uruguay adhirió. En el gobierno reconocen que esta medida va a tener impacto en ese rubro pero entienden que se puede compensar con la mezcla de etanol.

“Es verdad que bajamos la mezcla en el biodiesel, que con eso tendremos un efecto ambiental que puede comprometer nuestros compromisos en el marco del Acuerdo de París, pero subir el mínimo en materia de la mezcla de etanol y la serie de acciones que en conjunto con Economía aspiramos a profundizar en el futuro inmediato de forma tal de ir sustituyendo los motores a combustión y de lograr que ese saldo en materia de emisiones se vaya compensando es una decisión política y por eso estamos acá”, defendió el ministro de Ambiente y líder del sector mayoritario del Partido Colorado, Adrián Peña, que acompaño a la delegación del MIEM a pedido de Paganini.

Leonardo Carreño

El ministro de Ambiente y líder del sector mayoritario del Partido Colorado estuvo presente en la comisión

El gobierno aspira a compensar la suba de emisiones con un aumento en la mezcla de etanol y también con un “aumento en el compromiso vinculado a buses, taxis, utilitarios y autos particulares”.

El Poder Ejecutivo, resumió el ministro, entiende “conveniente no mezclar el biodiesel y comprometerse con otras medidas complementarias para mitigar el aumento de emisiones que pueda traer esto aparejado”.

Sin embargo, los votos de Cabildo Abierto no están asegurados para este pasaje de la Rendición de Cuentas y las consecuencias de esta decisión están en duda.