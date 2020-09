Cabildo Abierto rechaza que programa sobre asentamientos pase a Presidencia

Cabildo Abierto pretende que el programa destinado a mejorar la infraestructura de los asentamientos quede en la órbita del Ministerio de Vivienda y no pase a manos de Presidencia, tal como está previsto en el proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.

“Entendemos que es una tarea del ministerio y vamos a tratar de que quede ahí”, dijo en rueda de prensa el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone.

La ministra de Vivienda e integrante de Cabildo Abierto, Irene Moreira compareció este martes ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto para intercambiar sobre el proyecto del Poder Ejecutivo y, según dijo Perrone a El Observador, respaldó la posición de su partido.

El subsecretario de la cartera e integrante de Batllistas (Partido Colorado), Tabaré Hackenbruch, tampoco está de acuerdo con este cambio. “Creo que no cambia el fondo de la cuestión. Si lo tenemos nosotros o Presidencia no cambia nada para la ejecución del programa. Si me preguntás a mí yo prefiero que quede acá”, aseguró en diálogo con El Observador.

En Cabildo Abierto tienen confianza en que podrán mantener este programa dentro de la órbita del ministerio. Batllistas, sector liderado por Julio María Sanguinetti, tampoco estaría dispuesto a acompañar esta iniciativa. Como el Frente Amplio tampoco respalda este artículo, la coalición deberá negociar una alternativa.

El Programa de Mejoramiento de Barrios está destinado a mejorar la infraestructura y el saneamiento de los asentamientos. Es una parte del programa que el gobierno tiene pensado destinar a las zonas más deprimidas.

Este tipo de planes se financian en un 70% con dinero de organismos internacionales –en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo- y un 30% con plata del gobierno nacional. Ese dinero, según dice el proyecto de Presupuesto, saldrá en parte de la venta de inmuebles vacíos propiedad del Estado.

“El producto de la enajenación de los bienes declarados prescindibles, luego de deducidos los gastos de la misma, se asignará en los siguientes porcentajes: hasta un máximo del 75% (setenta y cinco por ciento) al proyecto de inversión 727 "Programa Mejoramiento de Barrios" y el resto al Inciso al cual el inmueble estaba afectado”, dice el artículo 64 del texto.

La Contaduría General de la Nación tiene registrados 369 inmuebles en propiedad del Estado que están en desuso y apenas un 1% tienen algún tipo de utilización proyectada. Sin embargo, en el gobierno sospechan que esa lista no está del todo actualizada y que son aun más los inmuebles que podrían llegar a ser vendidos.

Camilo dos Santos

La exdirectora nacional de Vivienda y actual diputada por el Frente Amplio, Lucía Etcheverry, cuestionó este cambio que incluye el Presupuesto por dos motivos. Por un lado, entiende que la “expertise” en este tema está dentro del Ministerio de Vivienda y por otro, asegura que contradice los cambios que se hicieron en la Ley de Urgente Consideración aprobada en julio.

“Crearon en esa cartera la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana para atender este tipo de programas y ahora se lo sacan para llevarlo a Presidencia. No tiene sentido”, dijo. En el ministerio de Vivienda entienden que la Dinisu perdería sentido al sacarle este tipo de programas.

Para el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar se trata de un tema de “eficiencia”. Si bien dijo que la actual ministra no tuvo tiempo de demostrar su capacidad en esta tarea, entiende que si Presidencia coordina este programa se recogerán mejores resultados. “La gestión del Frente Amplio en este tema deja mucho que desear”, apuntó.