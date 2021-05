Cada vez más cerca: ya hay fecha y primeras imágenes de la reunión de Friends

El momento que los fanáticos de la sitcom estadounidense Friends estaban esperando ya tiene fecha.

Los seis amigos regresarán a la pantalla el próximo 27 de mayo de forma exclusiva por la plataforma HBO Max. Pero los televidentes de América Latina y el Caribe deberemos esperar hasta junio, momento en que la plataforma desembarcará en este hemisferio. Desde entonces también se podrá acceder a todos los episodios y temporadas de Friends, luego de que la serie fuera adquirida por HBO y retirada del catálogo de Netflix el pasado 1 de enero.

Diecisiete años después del último episodio y con expectativas acumuladas en los seguidores de la serie, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Mónica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) regresan al escenario de original de la icónica comedia que tuvo 10 años de aire en Warner Bros, Stage 24.

Friends: The reunion, será un capitulo especial que, según informó HBO Max en un comunicado, contará con invitados especiales como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

El plan original era rodar el especial en febrero de 2020, pero finalmente se retrasó un año hasta el marzo pasado a causa de la pandemia. La plataforna señaló que "The one where they get back together" (el episodio en el que se vuelven a juntar) fue dirigido por Ben Winston, quien además fue productor ejecutivo de "Friends" junto a Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane.