Cae la fortuna de Elon Musk y es demandado por Twitter

Según informó esta mañana la agencia de noticias Reuters, el multimillonario Elon Musk fue demandado por los inversores de Twitter Inc por el retraso en la divulgación de su participación en la empresa de redes sociales, en una demanda presentada el miércoles en un tribunal federal de California.

Los inversores dijeron que Musk se ahorró US$ 156 millones al no revelar que había comprado más del 5% de Twitter antes del 14 de marzo. Continuó comprando acciones después de eso y, finalmente, reveló a principios de abril que poseía el 9.2% de la compañía.

“Al retrasar la revelación de su participación en Twitter, Musk manipuló el mercado y compró acciones de Twitter a un precio artificialmente bajo”, dijeron los inversores.

En tanto, las acciones de Tesla llegaron a un mínimo desde los últimos 11 meses luego de que una nota de analistas marcara su preocupación por el desempeño de las empresas de Elon Musk tras los acontecimientos bursátiles de las últimas semanas.

En este sentido, los papeles de la automotriz cayeron un 7% para llegar hasta los US$ 628, un 49% menos que su máximo histórico marcado durante el mes de noviembre. Esto produjo que la empresa perdiera más de US$ 30 mil millones de su capitalización bursátil, cayendo hasta los US$ 650 mil millones desde el máximo de más de US$ 1,2 billones.