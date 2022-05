Caggiani y Olesker se negaron a votar un minuto de silencio en homenaje a los cuatro soldados asesinados por el MLN-T

La Cámara de Senadores realizó este martes, a pedido del senador cabildante Raúl Lozano, un minuto de silencio en homenaje a cuatro soldados asesinados el 18 de mayo de 1972 por un comando del MLN-T.

La solicitud obtuvo el voto afirmativo de 22 de los 24 presentes. Sin embargo, recibió la negativa de dos senadores frenteamplistas y uno que abandonó el Parlamento antes de tiempo.

Los legisladores Daniel Olesker, del Partido Socialista, y Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular, fueron los dos presentes que se opusieron y optaron por no levantar el brazo al momento en que la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, puso en consideración el pedido de Lozano. Por su parte, Lauro Meléndez -quien actuó en lugar de Alejandro Sánchez- se retiró de sala y no estuvo presente a la hora de la votación.

"No me pareció que correspondiera. No me parece que cada vez que pase algo se vote un minuto de silencio, así que no lo voté. Pero, obviamente, hice el minuto de silencio", reconoció el senador Daniel Olesker a El Observador.

La decisión, según justificó, tuvo que ver con "cómo uno siente en cada momento las cosas que hace". "Yo hice lo que sentí", agregó.

En su media hora previa al comienzo de la sesión, Lozano había pedido homenajear a los cuatro jóvenes fallecidos en su aniversario 50, quienes, según detalló, emigraron del "interior profundo" a Montevideo en busca de un "futuro mejor". Para Olesker, con ese criterio, habría que recordar a "decenas de personas" que murieron en ese entonces.

"La media hora previa de Cabildo Abierto, como no se le puede responder, tiene, en alto porcentaje, el objetivo de defender al gobierno de la dictadura y defender a los militares procesados. Su media hora es para defender torturadores", insistió el senador frenteamplista.

Consultado por El Observador, el senador Caggiani, que le restó importancia al tema, dijo no tener claro qué había votado este martes: "No lo recuerdo", respondió.

Luego, argumentó que eso sucede "a veces" cuando alguien está desatento previo al inicio de una sesión. "Pasa a veces que uno está distraído y no escucha. En la media hora previa te hablan desde los problemas de una ruta nacional hasta esos temas y a veces uno no está tan atento".

Al igual que Olesker, el legislador respetó el minuto de silencio y se levantó de su asiento. Pese a aceptar el pedido de Lozano, dijo a El Observador que, de todas maneras, "hubiera sido mejor" recordar otros episodios ocurridos durante la dictadura.

"Cada legislador puede solicitar que la cámara se exprese con determinadas cosas y siempre hemos sido muy respetuosos. Hubiera sido mejor que desde que terminó la dictadura hasta hora hubieran recordado más, pero uno recuerda lo que puede", apuntó.

Por su parte, Meléndez justificó su salida al momento de la votación señalando que fue "casual" y sin saber lo que Lozano iba a pedir después: "Salí casi enseguida que comenzó a hablar Lozano y llegué para votar el pasaje de sus palabras a los destinatarios. Hay cosas que no se le niegan a nadie", agregó.

Y prosiguió: "Aunque no comparta el contenido de lo que dice o la forma en qué se dice, defiendo el derecho a decirlo. Lo otro lo considero un gesto de humanidad y hubiera acompañado votando".