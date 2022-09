Caja de Profesionales tendrá un déficit de US$ 1.160 millones en 10 años si no se realiza reforma

El redactor de la reforma de la seguridad social, el abogado Rodolfo Saldain, se reunió este miércoles con senadores y diputados de la coalición de gobierno, en un encuentro en el que los informó de los distintos capítulos del proyecto y profundizó, a partir de datos nuevos que tenía, acerca de la situación de las cajas paraestatales, dos de las cuales –la Bancaria y la de Profesionales– requerirán reformas que el Parlamento debe aprobar con urgencia porque el déficit que tienen superará los US$ 1.500 millones en los próximos 10 años.

Según supo El Observador a partir de fuentes parlamentarias, Saldain señaló que ambas cajas necesitaban un "salvataje" debido a la "muy mala gestión" de los directorios anteriores que las llevaron a la "insolvencia".

En este sentido, el abogado presentó una gráfica –a partir de los últimos datos que había recibido– que muestra que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) tiene un déficit anual del orden de los US$ 100 millones y "solo crece".

Saldain dijo que el gobierno enviará antes de fin de mes un proyecto de ley para modificarla –además de la reforma global de la seguridad social– y advirtió a los legisladores por la urgencia de aprobar estos cambios, porque el déficit será de US$ 1.160,9 millones hasta 2031 dado que las reservas se agotan en 2024 o en 2026 depende del escenario que se proyecte.

Leonardo Carreño

Rodolfo Saldain advirtió de la situación a los legisladores

En 2022 el déficit será US$ 92,1 millones, mientras que en 2023 ascenderá a US$ 101,1 millones. En 2024 se ubicará en US$ 85,3 millones y en 2025 serán US$ 102,4 millones, según los datos presentados este miércoles en la reunión.

Los números presentados por Saldain dan cuenta que el déficit entre 2022 y 2026 será de US$ 492,4 millones y de 2027 a 2031 de US$ 668,6 millones.

A su vez, plantea que si se hace la reforma que las autoridades de la caja vienen manejando, ese déficit se achica –a US$ 425 millones en 10 años– siempre y cuando no ocurran "cambios comportamentales", es decir si el aumento de aportes previsto, por ejemplo, no provoca que un número "no definido" de personas deje de aportar.

Por último, la última columna muestra un resultado "sensibilizado" a cambios comportamentales y hace una estimación sobre la cantidad de profesionales que podrían declarar no ejercicio, lo que llevaría a que el déficit sea de US$ 790 millones en 10 años.

El Observador

Situación de la Caja de Profesionales

La Caja de Profesionales había anunciado que estaba trabajando en la elaboración de una “ley exprés” para afrontar el déficit que acarrea desde hace varios años.

La iniciativa sugiere cuatro principales lineamientos o “cambios paramétricos”, según indicó la presidenta de la Cjppu, Virginia Romero: modificar la edad de jubilación (aumentarla de 60 a 65 años), aumentar el promedio del sueldo básico jubilatorio, reducir también la tasa de reemplazo y, por último, subir de 10 a 15 las categorías que aportan.

Caja Bancaria

Saldain también informó a los legisladores acerca de la situación de la Caja Bancaria aunque, según dijo, el gobierno no tiene definido si enviará un proyecto de ley para reformarla o si impulsará que realice modificaciones internas para corregir la situación.

En las gráficas presentadas al Parlamento, el abogado planteó cinco escenarios con necesidades de financiamiento, que van desde US$ 225 millones hasta US$ 677 millones en 14 años (desde 2022 hasta 2036).

El Observador

Situación de la Caja Bancaria

Saldain dijo que en este caso los números surgen de un estudio contratado por la Caja Bancaria a la consultora CPA/Ferrere sobre proyecciones financieras.

El documento, según había informado Búsqueda, también señala que para todas las soluciones evaluadas debía intervenir el Poder Ejecutivo, ya sea para habilitar el aumento de aportes, los incrementos de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) —un recurso parafiscal que cobra la caja— o dando “algún tipo de garantía” para emitir deuda. “Es difícil que la CJPB pueda encontrar una solución al problema del desfinanciamiento que evite discutir con el Poder Ejecutivo cambios en los parámetros, los beneficios, el funcionamiento y la organización del régimen en el futuro”, señala una de las conclusiones preliminares.