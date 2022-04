Caja profesional: gobierno topea salario de gerentes pero aplica excepciones por 2022

El Ministerio de Economía (MEF) autorizó a los gerentes de la Caja de Profesionales a cobrar por encima del nivel de un subsecretario de Estado por el año 2022, tope máximo para cualquier persona que trabaje en un servicio público con excepción de los directores de organismos estatales, según el artículo 744 de la ley de Presupuesto, que rige desde el 1° de enero de este año.

Según la resolución E/618, a la que accedió El Observador, esto se debe a "la notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada de la persona física", comprobada y autorizada por un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del MEF.

Se marca que los ocho gerentes podrán hacer uso de las excepciones si el directorio lo permite, con sus respectivas bajas de salarios. El salario del gerente general, hoy Miguel Sánchez, bajó de $ 626.694 a $ 413.191. El gerente de Informática pasa a cobrar $ 286.947, el gerente de Recaudación y Fiscalización $ 283.782, y el gerente de afiliados $ 274.899. Estos montos podrán ser incrementados si así lo fijan los Consejos de Salarios siempre que "no superen el porcentaje de aumento de los funcionarios públicos".

A cuatro de ellos se les congela el salario hasta que alcancen la franja de lo que percibe un subsecretario de Estado. Cobrarán $ 282.506 los gerentes de Asesoría Técnica, de Planificación y Control de Gestión, de Asesoría Jurídica, el administrativo contable, y el auditor interno.

Estos salarios no cuentan "el sueldo anual complementario legal, la prima por antigüedad y los beneficios sociales", agrega la resolución, que da vigencia a las excepciones hasta el 31 de diciembre de 2022.

La rebaja de sueldos es una de las ideas que maneja el directorio para solventar la situación deficitaria de la caja. El déficit del organismo para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Aval del directorio

En marzo la directiva de la Cjppu rechazó comenzar a aplicar el artículo 744 debido a que todavía esperaba la respuesta de la OPP sobre posibles excepciones a la norma, tras enviar una consulta en diciembre. “La consulta a OPP se envió a fines de diciembre, estamos en marzo y no tenemos respuesta, para mí esa ya era una respuesta. Había que aplicarla (a la ley) desde ese día porque hay muchas decisiones que el directorio tiene que tomar ya, pero se decidió seguir esperando”, dijo a El País el director del organismo Blauco Rodríguez.

La presidenta de la Cjppu, Virgina Romero, confirmó a El Observador que votará a favor de topear los salarios con estas excepciones en una reunión que se realizará este jueves, y sostiene que los tres directores representantes del Poder Ejecutivo también lo harán, por lo que obtendrán la mayoría contra los otros tres directores.

Fernando Rodríguez Sanguinetti, director parte del segundo grupo, aseguró a El Observador que votará en contra, pero ya asume que el oficialismo logrará aprobar la moción.