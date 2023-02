Cámara de Emergencias Móviles rechaza contratación de empresa marítima por parte de ASSE

La Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay rechazó las declaraciones del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien defendió la contratación de la empresa marítima ITHG para realizar traslados especializados de ambulancias durante la pandemia y que continúa trabajando en la actualidad.

"Se entiende que durante la pandemia había que tener una solución excepcional, pero una vez pasada la pandemia, hay que tratar de volver a la normalidad. Y volver a la normalidad significa aprovechar los recursos disponibles", aseguró el presidente de la Cámara, Guillermo Vázquez a El Observador.

"Esta empresa marítima (ITHG) contrata a otra empresa y a su vez subcontrata a otra empresa que contrata ambulancia. No parece ser lo ideal siendo que existen 44 empresas con recursos, que hacen sus traslados, que pagan salarios y hacen aportes. Aunque hubiera un supuesto ahorro si estas empresas tienen menos actividad van a tener menos aportes. Hay que pensar sistémicamente", agregó.

Por su parte, señaló que puede rebatir "con números" las afirmaciones de Cipriani que los costos de las ambulancias de traslados especializados eran más altos y que por eso se recurrió a ITHG. "Los traslados de las ambulancias del consorcio al Pereira Rossel se hacían por un precio fijo. Si hacías un traslado desde Pando o desde cualquier lado era lo mismo. Si nosotros vemos ese contrato por el número de traslados que se hizo, el precio pagado es menor a los $534 millones dividido los 39.200 traslados", agregó

El 19 de enero Búsqueda informó que el SAME 105, la emergencia móvil de ASSE, contrató a la empresa marítima ITHG Proveedores Marítimos S.A.S, por $534.779.424 por 39.246 traslados médicos entre junio de 2021 y octubre de 2022.

Cipriani había sostenido en entrevista con El País que ITHG les "solucionó un problema durante la pandemia", "SAME dejó de ser motivo de prensa negativa, se terminó eso de los llamados que nadie atendía y las emergencias a las que nadie acudía. SAME ahorró en 2021 -y en 2022 fue similar- en comparación a 2019, 10.900 días cama de CTI por sacar el paciente en tiempo y forma. Este sistema permitió ahorrar muchísimo dinero. Eso creo debería ser lo importante de todo esto, y no tanto este contrato en particular", dijo en entrevista este domingo.

La empresa marítima no se encuentra dentro de las 15 autorizadas para realizar traslados médicos, pero tanto Cipriani como el director del SAME, José Antonio Rodríguez, insistieron en diferentes oportunidades en que los que se compraron fueron "insumos" y no "servicios". Si lo que se contrató fueron insumos o servicios, lo debe determinar el Ministerio de Salud Pública. Uno pensaría que toda esa suma de insumos terminan siendo servicios", aseguró.