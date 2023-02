Cipriani defendió compra de traslados a empresa marítima: "Evitó muchas muertes"

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani defendió la contratación de la empresa marítima ITHG Proveedores Marítimos S.A.S, por $534.779.424, para que realizara traslados de emergencia móvil del SAME 105 durante la emergencia sanitaria. "El ahorro que esto ha generado es millonario y se descongestionaban los hospitales para que no se generaran las colas de espera. Esta modalidad de trabajo es un cambio de paradigma", dijo en rueda de prensa a la salida del Parlamento.

Cipriani explicó como se dio el procedimiento de contratación: "Queremos destacar que este servicio permitió que SAME 105 pudiera cumplir con el momento de la emergencia sanitaria. Cuando llegamos a ASSE, el servicio de SAME contaba con solamente 19 ambulancias y trabajan 7 o 8 de esas ambulancias. Y contratabas al resto de prestadores y al resto de ambulancias para que cubran el servicio", relató.

"Lo que ocurrió a nivel de la pandemia fue incorporar móviles nuestros pasar de 19 a 36 ambulancias y contratamos ambulancias a la orden. Ambulancias que estén a disposición y que sean gestionadas por SAME. Para eso se hizo un procedimiento de llamado a precios. Dos instituciones se presentaron, y después respondían que no podían cubrir los servicios. Así que esta empresa ITHG empieza a arrendar insumos, no a brindar los servicios. De ambulancias y de personal y todas a disposición de SAME", aseveró.

"Eso permitió que SAME pudiera crecer de 5 a 6 veces más. Hizo un servicio eficiente y evitó muchas muertes. Es un buen modelo para que continúe", señaló.

"Acá se contratan insumos, no servicios. Hay un punto que consideramos importante aclarar, se habla de $530 millones pero los valores en salud esos son normales, de hecho en 2015 se gastaron $514 millones en modalidad de compra directa también en SAME y no había pandemia. Esta empresa realizó 47 mil procedimientos en ASSE entre traslados e internaciones a domicilio, y también ahí ahorramos días de internación porque permitió que hubiera más traslados", aseguró.

El 19 de enero Búsqueda informó que el SAME 105 contrató a la empresa marítima ITHG Proveedores Marítimos S.A.S, por $534.779.424 por 39.246 traslados médicos entre junio de 2021 y octubre de 2022.

En conferencia de prensa realizada ese día, Rodríguez señaló que, durante la pandemia, la demanda de ambulancias en los prestadores privadores de salud estaba "saturada" por lo que se decidió realizar un "breve llamado a precios" para conseguir ambulancias para que fueran operadas por el SAME. "Fue un llamado a precios muy breve presentado para conseguir los insumos para operar nosotros. Se presentaron cuatro empresas, de las cuáles una se considero más oportuna por el precio y el servicio", afirmó.

Consultado sobre si no debía investigar los antecedentes de la empresa, Rodríguez respondió negativamente. "A qué se dedica el que me alquila ambulancia, qué razón social tiene, o cómo está estructurada no es metier de la unidad ejecutora. Si la empresa me ofrece condiciones que yo necesito y el precio es razonable no hay ningún problema. Yo puedo alquilar una ambulancia a cualquier empresa si es que tiene y no necesitamos la autorización del Ministerio de Salud Pública", aseguró.

Frente Amplio cuestiona la compra

La diputada del Frente Amplio, Lucía Etcheverry, señaló que durante la comparecencia de Cipriani no se mostró documentación que permita saber que no estaba alejado de "toda norma". "Innovar no aplica ignorar las leyes. Estamos hablando de un organismo público. Si se quiere innovar hay que modificar. La verdad que tenemos más dudas. Sobre todo porque cuando preguntamos cómo se llegó a esa empresa, te dicen que no saben. Hay que dedicarle muchísima seriedad porque es el dinero de todos los uruguayos y la salud de todos los uruguayos", afirmó. "¿Se puede innovar? Por supuesto, pero no es a mi antojo"

"Nos preocupa que ese volumen de dinero haya ido a una sola empresa que no es una empresa vinculada a la salud", aseguró el diputado Luis Gallo.