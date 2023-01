Contratación de ambulancias de ASSE a empresa marítima: "No es metier nuestro a qué se dedican", dijo el director de SAME 105

José Antonio Rodríguez, el titular del SAME 105, el servicio de emergencias móviles de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), justificó la compra de insumos a la empresa marítima ITHG Proveedores Marítimos S.A.S, por $534.779.424 por 39.246 traslados médicos entre junio de 2021 y octubre de 2022, divulgado este jueves por Búsqueda.

Rodríguez señaló que, durante la pandemia, la demanda de ambulancias en los prestadores privadores de salud estaba "saturada" por lo que se decidió realizar un "breve llamado a precios" para conseguir ambulancias para que fueran operadas por el SAME. "Fue un llamado a precios muy breve presentado para conseguir los insumos para operar nosotros. Se presentaron cuatro empresas, de las cuáles una se considero más oportuna por el precio y el servicio", afirmó.

"Empezamos a trabajar rápidamente. Las ambulancias se chequeaban por nuestro servicio mecánico una vez por semana, se prepararon los móviles con el equipamiento, se entrenaron los recursos humanos especializados y empezamos a trabajar con la particularidad de comprar el insumo (la ambulancia) para generar el traslado. Teníamos la logística, la experiencia, nos faltaban los recursos materiales y humanos", aseguró.

La empresa marítima no se encuentra dentro de las 15 autorizadas para realizar traslados médicos, pero Rodríguez insistió en que los que se compraron fueron "insumos" y no "traslados".

Para Rodríguez, el modelo fue "exitoso". "Nos sentimos gratificados de haber instaurado un modelo nuevo de gestión que dio un resultado fantástico. ¿Por qué tengo que comprar un proveedor de traslado si yo consigo los insumos y los puedo utilizar, los mido y operacionalizo los costos?", se preguntó.

Consultado sobre si no debía investigar los antecedentes de la empresa, Rodríguez respondió negativamente. "A qué se dedica el que me alquila ambulancia, qué razón social tiene, o cómo está estructurada no es metier de la unidad ejecutora. Si la empresa me ofrece condiciones que yo necesito y el precio es razonable no hay ningún problema. Yo puedo alquilar una ambulancia a cualquier empresa si es que tiene y no necesitamos la autorización del Ministerio de Salud Pública", aseguró.

"La alquiladora no tiene que estar registrada en el MSP, lo que yo tengo que hacer es examinarla. Con respecto a los recursos humanos es otro tema, eso es pedido por el Ministerio de Salud Pública. Se pide que ese médico tenga experiencia documentada en traslado de ambulancias, ahí la empresa proveedora tiene que presentar los antecedentes del médico así como de los enfermeros y de los choferes".

"La emergencia sanitaria obligó a que muchas cosas no se hicieran con los procedimientos estrictos que lleva meses para poder hacerlo. Se utilizaron procedimientos alternativos que también son legales pero más cortos, más breves pero es la función del Tribunal de Cuentas observarlo, sin duda", dijo acerca de las observaciones que tuvo del Tribunal de Cuentas acerca de las contrataciones. "En gestión de salud, siempre dentro de los marcos legales, las decisiones no se pueden tomar a largo plazo", agregó.

Por otro lado, Rodríguez aseguró que la empresa marítima continúa trabajando con SAME 105 y que hay dos licitaciones en curso para el mismo tipo de traslado.