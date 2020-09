Cancillería evalúa cerrar más representaciones en el exterior por recortes

El Ministerio de Relaciones Exteriores evalúa cerrar más representaciones en el exterior debido a los recortes impulsados desde el Ministerio de Economía. A pesar de que al canciller Francisco Bustillo le gustaría tener una “política expansiva”, la situación actual lo lleva a ser el secretario de Estado que tenga que tomar esas decisiones, según dijo ante el Parlamento este miércoles.

El Poder Ejecutivo había decidido cerrar las embajadas de Polonia y Angola y ahora se le suma también Nicaragua. Además, van a cerrar cuatro consulados en Brasil (Bahía, Bagé, Pelotas y Curitiba), uno en Argentina (Paraná) y otro en Estados Unidos (Los Ángeles).

“A propósito de los recortes que nos han exigido, debemos encarar la triste tarea de cerrar algunas representaciones en el exterior”, dijo Bustillo ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto según consta en la versión taquigráfica. El jerarca agregó que “no es descabellado imaginar” que deban hacer “algún recorte más importante” en materia de representación en el exterior, tanto de embajadas como de consulados.

Incluso, el canciller profundizó en el tema con un ejemplo concreto aunque evitó nombrar el país al que hacía referencia. El exembajador en España aseguró que “revisando algunas embajadas de cara a una eventual mayor cantidad de cierres” se encontró con algunos gastos que no tienen justificación en cuanto a lo que representan comercialmente esos destinos.

Según los datos del canciller, hay una representación en el exterior que tiene un costo anual de US$ 280.000 pero el intercambio comercial es “nulo o bajísimo” de alrededor de US$ 1.000 en exportaciones y US$ 25.000 en importaciones.

Para elegir las embajadas que ya se decidió cerrar el Poder Ejecutivo tomó tres elementos en cuenta: que el país no tenga embajada en Uruguay; que el país no sea significativo en la intensidad de las relaciones, y el grado de interés político o de afinidad para Uruguay.

Diferencias con Economía

El inciso correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores en el proyecto de ley del Presupuesto tiene apenas cinco artículos. El primero está vinculado a la creación de la Unidad de Género, que se repite en todos los organismos, mientras que de los otros cuatro, hay tres que fueron impulsados por el Ministerio de Economía y buscan generar distintos tipos de ahorros.

Sin embargo, a lo largo de su comparecencia ante la comisión, el canciller dejó en claro que no está de acuerdo con esos artículos, aunque entiende que en la situación actual es necesario “ajustar el cinturón”.

Leonardo Carreño

“A mí, los tres artículos propuestos por Economía definitivamente no me convencen, porque por formación o deformación profesional -insisto- quisiera hacer una enorme gestión y, sobre todo, tremendamente expansiva, y en lugar de hablar de cierre de embajadas, hablar de apertura de embajadas”, aseguró Bustillo según consta en la versión taquigráfica.

En otro pasaje de su comparecencia, Bustillo reitera que no le “agradan” los artículos impulsados por el ministerio encabezado por la ministra Azucena Arbeleche.

Según los definieron los propios representantes de la Cancillería, los tres artículos se refieren a “propuestas y metodologías de ajustes técnicos de asignaciones presupuestales puntuales y que hacen al desarrollo” del funcionamiento de la Cancillería.

El artículo restante se elimina una limitación que no permitía ejercer más de 15 años como Jefe de Misión en el exterior.

Delegación a Europa

El canciller adelantó que el mes que viene viajará a Europa para tratar de avanzar en la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En ese viaje visitará Alemania, Francia y Bruselas (donde se encuentra la sede del organismo europeo).

En ese sentido, Bustillo aseguró que está en contacto con sus pares del Mercosur y que están trabajando en forma conjunta para “sacarlo adelante entre todos”. La idea es realizar un viaje acompañado por distintas cámaras empresariales para que jueguen un “rol importante” para avanzar en el acuerdo. “Hay grupos de interés que –llámese automotrices y demás- que debieran jugar un rol importante”, dijo.

Además, aseguró que en la coordinación con las otras cancillerías del Mercosur están “identificando quién tiene los mejores contactos y quién puede tener la mejor llegada” para acompañar a la delegación que va a realizar las gestiones. El canciller dejó claro que el acuerdo no se firmará este semestre.

La polémica por Uruguay XXI

El Instituto Uruguay XXI es de los rubros que más recorte presenta en su presupuesto. Este organismo, público pero que funciona bajo el derecho privado, tiene un recorte de casi el 50% de su presupuesto y fue un elemento de controversia en la comparecencia del lunes 7 del Ministerio de Economía.

“No por ir a más ferias o hacer más viajes se tienen mejores resultados”, dijo Arbeleche ante la comisión.

Uruguay XXI es una agencia de promoción de exportaciones e inversiones y trabaja de cerca con Cancillería. Sin embargo, desde la cartera encabezada por Bustillo respaldaron las modificaciones en este instituto, aunque aclararon que “los números los maneja Economía”.

“Creo que la reducción nos obliga a todos a ser más eficaces, más eficientes y, sobre todo, a coordinar más, que es lo que nos debemos y nos debe Uruguay XXI, tanto al Ministerio de Economía y Finanzas, como a la Cancillería”, dijo Bustillo.

Tanto los funcionarios del organismo como los representantes del Frente Amplio cuestionaron esta decisión del gobierno.

Bustillo, quien dijo que no esperaba hablar del tema, leyó un documento armado por su cartera en el que se explican algunos de los motivos por los que el Poder Ejecutivo tomó esa decisión de recortar.

Uno de los argumentos esgrimidos es que el manejo de la “marca país” queda en manos del Poder Ejecutivo y no en un instituto de “derecho privado” como hasta ahora.