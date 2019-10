Cancillería investiga robo de 14 mil euros de la cuenta de embajada en Holanda

La cancillería investiga el robo de 14.376,35 euros que fueron tomados de la cuenta bancaria de la embajada uruguaya en La Haya a través del hurto de una tarjeta de débito que fue sustraída de la caja fuerte de la misión junto a otros 426 euros en efectivo.

El robo se produjo el fin de semana del 16 y 17 de marzo, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores a El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública. Ese fin de semana alguien ingresó a la embajada por la puerta de atrás y tras abrir la caja de seguridad se hizo con el plástico con el que robó el dinero.

La respuesta de la cancillería a la solicitud de El Observador, amparada en la normativa que establece la reserva del caso, no detalla si la caja fuerte fue forzada o no. No se responde si se inició un sumario por este tema y si la investigación arrojó alguna conclusión. Tampoco se responde si la embajadora Laura Dupuy ya hizo el reintegro correspondiente del dinero de acuerdo a sus obligaciones como jefe de misión. El Observador consultó a Dupuy por este hecho pero la diplomática dijo que no tenía autorización para hablar. “No puedo hablar contigo no tengo autorización de cancillería”, dijo.

Según supo El Observador, la persona encargada del manejo contable de la embajada y de esa tarjeta estaba de licencia fuera de los Países Bajos cuando ocurrió el robo. Luego de esta situación, Dupuy buscó representación legal en Montevideo.

Aunque el delito ocurrió en marzo, “los procedimientos correspondientes” que cancillería inició siguen en curso y, de hecho, se intensificaron a partir del cambio en la Secretaría General del ministerio con la asunción de Ana Teresa Ayala a fines de julio. Hasta fines de setiembre ningún integrante de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la cancillería había ido a La Haya para entrevistarse con el personal de la embajada.

Seguridad

Luego del robo, Dupuy solicitó a la cancillería una “compensación adicional” para comprar e instalar “equipamiento de seguridad” en las oficinas de la embajada. El monto autorizado fue de US$ 10.855 , según surge de una resolución presidencial del 16 de setiembre de 2019. Los dos presupuestos solicitados por la embajada a empresas que proveen servicios de seguridad están por encima de los 6000 euros.

La empresa INBRAAKPREVENTIE presupuestó una caja fuerte digital, un sistema de cámaras de seguridad (dos cámaras, una pantalla, un soporte y cables) y un sistema de alarma con detectores, panel de control y dos botones de pánico por 6564 euros. En tanto ATS systems presupuestó los mismos productos por 6228 euros.

Camilo dos Santos

Este robo en una embajada es atípico para un país como Holanda, que es uno de los estados que registra menos delitos en el mundo y cuyas principales ciudades encabezan los ránkings de los lugares más seguros del mundo para viajar. Tanto es así que, en una medida rara para estos tiempos, el gobierno de ese país cerró más de una veintena de prisiones por falta de convictos. Que hubiera más lugar para encerrar gente que el necesario se debió, en parte, a sentencias cortas y programas de rehabilitación hechos a medida que lograron bajar los números de reincidencia a expresiones con las que cualquier país jamás se animaría a soñar. En la actualidad, los Países Bajos tiene una tasa de encarcelamiento de 57 personas por cada 100.000 habitantes y la población carcelaria se disminuyó a la mitad en quince años.

Dentro de ese edén de seguridad, la ciudad diplomática de La Haya respira una tranquilidad mayor que está dada por ser sede de más de un centenar de embajadas. De hecho, la representación de Uruguay está ubicada en una zona céntrica, cerca del palacio del rey y en un barrio donde hay otras embajadas como la de Brasil, Chile, Líbano y Chipre. La embajada está en el segundo de un edificio de tres pisos, en los otros pisos hay otros ocupantes.

La Haya cuenta con una policía diplomática que está abocada específicamente a la prevención y actuación sobre hechos delictivos que puedan afectar a las representaciones los estados extranjeros. Sin embargo, La Haya no está libre de crímenes y en 2018 hubo alrededor de 1400 hurtos en casas, según cifras de la policía de esa ciudad.