Cardoso cuestionó denuncias "organizadas con tanta bajeza" y dijo que está sometido a una "inquisición"

"No me enriquecí, no favorecí a nadie ni le causé daño patrimonial al Estado. Quiero dejarlo bien claro". Así comenzó Germán Cardoso su intervención este miércoles en la Cámara de Diputados, durante la sesión en que se discutía la formación de una comisión investigadora sobre las compras en el Ministerio de Turismo que, justamente, lo tiene como principal implicado.

El exministro se preocupó por defender su actuación, fuertemente cuestionada por las denuncias de su exdirector nacional, Martín Pérez Banchero, que lo llevaron a dejar su cargo a fines de agosto. Cardoso apeló a un texto que trajo preparado, de varias carillas, y con algunos párrafos resaltados con marcador rosado, golpeando varias veces la mesa ante la que estaba sentando cuando pretendía enfatizar alguna idea. "No estoy, obviamente, transitando una circunstancia agradable en lo humano", afirmó. "Este un momento doloroso y triste. Mi padre tiene 83 años, mi madre 77", relató. "Viven mirando informativos permanente. Tengo una hija adolescente de 16 años, que debería estar disfrutando de una instancia tan maravillosa de la vida", agregó. Leé también Hubo acuerdo: habrá una investigadora "segmentada" con Cardoso como denunciante De allí, sostuvo, su máximo interés es esclarecer en forma absoluta todas las circunstancias que rodearon este proceso. El mensaje de Cardoso tuvo varios destinatarios, algunos provenientes de sus mismas filas. "No es digno para la historia del Partido Colorado vivir estas divisiones punzantes y estar en medio de una disputa pública, a raíz de denuncias organizadas con tanta bajeza", apuntó, en obvia referencia a Pérez Banchero y a la Lista 15. Cardoso sostuvo que Pérez Banchero avaló con sus firmas las compras que luego apareció cuestionando. "Me parece extraño que si estaba en desacuerdo las firmara", dijo. "Si fuera verdad lo que insinuó, debería haber renunciado, y no lo hizo". El exministro se mostró extrañado también por hecho de que el exdirector nacional de Turismo nunca hubiera acudido a la Justicia a denunciar lo que dijo a través de la prensa. "No lo hizo porque es abogado, y sabe perfectamente que no hubo ningún delito", dijo. "Nunca hubo presión para que hiciera algo fuera la norma", agregó. "Fui yo quien lo designó en su cargo y fui yo quien lo relevó". Cardoso motivó el cese de Pérez Banchero en función de que "tenía más de 120 expedientes atrasados" Cometió, además, un grave error según el exministro: no contratar el clásico stand que todos los años ocupa el ministerio en la Rural del Prado. Cardoso enmarcó su discurso en las dificultades que para el sector turístico trajo aparejada la emergencia sanitaria. Y en ese marco, justificó su decisión de invertir en publicidad para apelar al turismo interno, la única opción disponible en ese contexto. Según adelantó, probará ante la investigadora que esas contrataciones estuvieron avaladas por el Tribunal de Cuentas y ajustadas a derecho. De la misma forma, remarcó, que lo hicieron las administraciones que lo antecedieron en el ministerio. "Si me caben responsabilidades, también les caben a ellos", insistió. La misma explicación dio sobre el resto de los expedientes que aparecen cuestionados, varios de por la compra de publicidad en la vía pública. "Las contrataciones de pautas en el Ministerio de Turismo siempre se realizaron en forma directa y por excepción", reafirmó. "Siempre". Cardoso rebatió en ese sentido los "falsos relatos" que, desde el Frente Amplio, "pretendieron instalar la versión de que las compras directas solo se hicieron en mi gestión". En ese marco, calificó la actitud de la oposición como una verdadera "inquisición". "Hicimos todo lo posible para que se perdieran la menor cantidad de puestos de trabajo posibles en el sector más afectado por la pandemia", aseguró el ex ministro. "Ese fue nuestro único objetivo en todo esto". Para concluir su exposición, Cardoso insistió en su idea. "Mi renuncia fue con el único fin de descomprimir un estado de situación que estaba afectando al gobierno, a la coalición republicana y al Partido Colorado. No por que me considere culpable de algo ni de nada". Así, durante una gestión "injustamente interrumplida" el actual diputado remarcó: "No me enriquecí, no favorecí a nadie ni causé daño patrimonial alguo al Estado".