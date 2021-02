Cardoso le respondió a Kechichian: se "volvió fanática de los intereses del capital" y tiene conducta de "perro del hortelano"

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, le respondió a su antecesora, Liliam Kechichian, quien criticó el llamado a interés de expresión internacional para construir un hotel cinco estrellas con casino privado en las costas de Rocha. "Parecería que se volvió hincha fanática de los intereses del gran capital", dijo el jerarca al diario El País, y destacó que dirigentes del Frente Amplio apoyan el proyecto.

La senadora de la oposición dijo este martes en el programa Doble Click que "no es el momento" de lanzar el llamado porque los hoteles y casinos "están cerrando". Además, Kechichian criticó que este llamado implica "no valorar" el acuerdo que firmó el hotel Enjoy con sus trabajadores, en el que les garantiza a los empleados la estabilidad laboral hasta junio de 2022. Para la exministra es necesario concentrar "el esfuerzo en lo que ya está".

Cardoso dijo que no le "llaman la atención las declaraciones de la señora" y criticó que la actitud de Kechichian es "oponerse a todo". "En la vida es buena cosa soltar. Ella estuvo en el Ministerio de Turismo muchísimos años y el hecho de que ella no haya tenido la capacidad de concretar un desarrollo de estas características en las costas de Rocha no debería llevarla a tener esta conducta de perro del hortelano, de no comer ni dejar comer", señaló.

"No debería enojarse ante la posibilidad de que nosotros pudiéramos lograr la radicación de una inversión de estas características", agregó el ministro.

Presidencia

Kechichian había expresado que "sería más prudente esperar" para lanzar la inversión y "ver el momento más apropiado para no tener, como ya se tuvo en Rocha, un nuevo fracaso".

La senadora dijo que la inversión en Rocha debe ser "una idea" para instrumentar "en un futuro". Consultada sobre los puestos de trabajo que puede generar la construcción, contestó que primero "tiene que tener viabilidad y un plan de negocios que fuera posible". Y hoy, tanto en la hotelería como en los casinos, el negocio "está hackeado".

El proyecto para construir un hotel en Rocha fue presentado por primera vez en 2002, cuando se realizó el primer llamado. Se presentaron dos interesados, pero no cumplían los requisitos. Al año siguiente el entonces presidente, Tabaré Vázquez, firmó la resolución en la que dispuso, de forma directa, la contratación de Lanetur SA para la construcción del hotel cinco estrellas, pero el privado nunca comenzó con la construcción del hotel.