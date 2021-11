Cargas atrasadas e incertidumbre por conflicto en la industria frigorífica

El clima y las interrupciones de cargas y faena por las medidas sindicales que puso en marcha la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) –hubo nuevos paros durante esta semana– marcaron la semana ganadera, en un contexto internacional pujante para la carne vacuna, que se refleja en nuevos máximos para el precio de exportación.

Los valores para la hacienda gorda están en niveles similares a la semana pasada. Fue menor la operativa dada la incertidumbre generada por el conflicto sindical.

Con valores por novillos de punta sobre US$ 4,20 el kilo, la cotización en Uruguay quedó en el medio entre los precios de Brasil y Argentina. En el caso de Argentina, con una disparada en noviembre que lo llevó hasta US$ 4,51. Y en el caso de Brasil, también con tendencia de suba, el promedio ronda los US$ 3,59.

Operadores consultados coincidieron en que no hay volumen de ganados especiales, sí de lotes generales, que se comercializan entre US$ 4 y US$ 4,10 el kilo.

La vaca gorda está sobre los US$ 3,90, con casos excepcionales llegando a US$ 4,05 para carcasas que superen los 240 kilos.

El paro “no influyó tanto en el precio del gordo, lo que hace esto es que se atrasen cargas que había proyectadas”, dijo Christopher Brown, director de Agro Oriental.

Un cambio que se observa sobre el cierre de la semana es alguna planta acortando las entradas entre una semana y 10 días, cuando venían en torno a 20 días, según el operador, vinculado al cierre de la faena de corral con destino a cuota que se está dando en estos días.

En la medida que se destrabe el conflicto, “los negocios se van a ir haciendo fluidamente en el rango de US$ 4,20 a US$ 4,30 para novillos especiales y la vaca entre US$ 4 y US$ 4,05”, consideró Carlos de Freitas, de Carlos de Freitas Negocios Rurales. Para él no habrá un cuello de botella posconflicto en la medida que la demanda industrial mantenga el ritmo que ha traído en las últimas semanas.

Por ahora no se ve que se quite el pie del acelerador de la faena, con un volumen que acarició las 60 mil cabezas semanales la semana pasada, más allá de que el dato de esta semana se verá resentido por las medidas de la Foica.

En los mercados externos, Europa está más flojo en el valor del enfriado, con una nueva ola de covid que otra vez se traduce en una reducción de la movilidad y otras medidas que están siendo puestas en vigor en varios países del viejo continente.

El precio de exportación de carne vacuna sigue en máximos históricos. El valor semanal marcó un nuevo récord provisorio, con US$ 5.520 por tonelada y promedió arriba de US$ 5 mil por tonelada en cuatro semanas por primera vez en la historia.

Hoy una de las principales preocupaciones –como en otros sectores productivos– está en el clima, con anuncios de lluvias muy esperadas para el fin de semana. Muy atado a esto está el mercado de reposición, con los compradores cautelosos y selectivos en la calidad de los ganados. “Hoy en día hay distintos paquetes tecnológicos que le permiten a la gente enfrentar de otra manera una situación de déficit hídrico”, consideró de Freitas.

Ajuste en los valores de lanares

El fuerte aumento de la oferta estacional de ovinos se traduce en entradas trancadas o muy largas, para fines de diciembre e, incluso, algunas para el año que viene. Aún así, los valores siguen siendo muy buenos, con un ajuste semanal en torno a cinco centavos respecto a la cotización de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Los negocios rondan los US$ 4,60 para el cordero, US$ 4,50 para el capón y US$ 4,35 para la oveja.

La semana pasada fue la de mayor volumen de ovinos faenados en el año, 45.649. En 2021 la actividad supera en 56% el volumen registrado en mismo período del año pasado, con una demanda china muy fuerte –que ha aflojado en las últimas semanas–, mientras se recupera desde Brasil.

El precio de exportación para carne ovina mantiene una firmeza estable. Se ha consolidado arriba de US$ 5 mil la tonelada desde agosto y en la última semana promedió US$ 5.660.

Juan Samuelle

Producción ganadera en campos de San José.