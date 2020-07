Carniceros buscan quitar impuesto de 3% sobre el precio de la carne

La Unión de Vendedores de Carne (UVC) iniciará esta semana una serie de encuentros con los distintos legisladores y candidatos a intendentes de Canelones para llegar a un consenso que permita quitar un impuesto de 3% que la intendencia cobra por toda la carne bovina y porcina que se les entrega a los comerciantes.

Canelones es el departamento que más frigoríficos tiene y es donde la carne se paga un 3% más cara y por eso el tema será planteado a todos los candidatos políticos a la intendencia.

Desde la UVC se quiere buscar soluciones conjuntas para solucionar esta problemática que impacta en los comerciantes y en especial en los clientes.

“Esto empezó hace muchos años, no tenemos claro cuál fue el motivo, pero no compartimos que Canelones tenga que pagar un impuesto que el resto del país no. Consideramos que Canelones no es un país aparte”, expresó el vicepresidente de la UVC, Rafael Rodríguez.

“Hay casos hasta ridículos, como el de un propietario de una carnicería ubicada en Canelones que aporta un 3% de impuesto a la carne mientras que a tan solo cinco kilómetros una carnicería ubicada en un departamento lindero no lo aporta. La Unión de Vendedores de carne cree que es el momento ideal para plantearlo”, agregó.

Impuesto injusto y recaudación injustificada

Por su parte, Alfonso Fontenla, presidente de la UVC, indicó que Canelones es “el único departamento del país” en donde la intendencia cobra un impuesto por kilo de carne vendido, cuya recaudación es destinada a las arcas municipales pero se desconoce la utilidad que se la da a ese dinero.

“Desde hace un buen tiempo, años, hay una situación de discriminación con Canelones. No sabemos bien para qué se utiliza ese dinero porque nunca dieron las explicaciones del caso. Hemos tratado de hablar las sucesivas administraciones del Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional. En estos momentos estamos dispuestos a denunciarlo públicamente”, señaló en diálogo con El Observador.

Desde el punto de vista de los carniceros este es “un impuesto injusto” y por eso se lo plantearán a todos los candidatos a la intendencia canaria.