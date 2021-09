Carrasco Polo y Old Girls se enfrentan otra vez con una copa en juego

Carrasco Polo y Old Girls se enfrentarán este domingo a la hora 16:30 en cancha de Polo por la última fecha del Torneo Apertura y ahí se definirá al primer campeón de la temporada femenina del hockey sobre césped.

Ambos equipos definieron el Uruguayo 2020 con triunfo para Polo por 2 a 0. También jugaron las finales de 2015 (ganó Old Girls en shoot-out) y de 2017 (el campeón fue Polo).

Old Girls, dirigido por Matías Pereiro, llega con una notable racha invicta tras ganar seis de sus siete partidos y empatar solo el clásico con Old Christians (0-0).

Polo, el equipo más goleador y el menos goleado de la temporada, dejó puntos en la tercera fecha (3-3 con Old Christians) y en la cuarta (2-2 con Náutico) pero también está invicto.

"La preparación con la pandemia fue más difícil que la anterior porque psicológicamente fue muy complejo. Por eso además de trabajar lo físico, sumamos trabajos de coaching, de psicólogos, de nutricionistas, charlas con deportistas y entrenadores de alto rendimiento para trabajar otros aspectos. Eso sirvió para mantener a las jugadoras motivadas y con la cabeza en los objetivos", dijo a Referí la entrenadora de Polo, Sofía Sanguinetti.

Camilo Dos Santos

Milagros Algorta, una de las grandes figuras de Old Girls

"Fue un torneo muy parado, a Polo no le sirve esta modalidad con tantas fechas libres, lo hace muy entrecortado; también tuvimos muchas pérdidas de jugadoras en entrenamientos porque tenemos muchas cedidas a la selección junior y a la mayor y eso hizo que el rendimiento del equipo en algunos partidos no estuviera al 100%. Pero venimos de menos a más, el domingo pasado tuvimos un excelente rendimiento. Y eso nos hace depender de nosotras mismas", agregó.

Polo vienen de ganarle 4-0 a Yacht en un torneo donde hubo tres equipos con fecha libre por cada etapa. Uno jugó contra el equipo de varones de Northfield, otro contra la selección masculina y otro tuvo descanso.

"El único resultado que nos sirve es ganar, eso no nos cambia la forma en que planificamos los partidos, cambia solo el trabajo de control de ansiedad. Vamos muy enfocadas en nuestro ataque, en nuestra dinámica de juego y en tratar de aprovechar todas las chances de gol que tengamos", concluyó la DT que está a cargo del equipo desde el año pasado.

Cecilia Casarotti, una de las grandes figuras que tiene Old Girls, expresó: "Desde febrero venimos muy motivadas, el corte por la pandemia casi no nos afectó a nivel actitudinal, hasta nos aumentó las ganas. Creo que esa motivación y la constancia nos hizo jugar partido a partido muy bien como equipo, con cabeza ganadora y tomándonos cada partido como una final".

"Más allá de que con el empate saldríamos campeonas, nosotras estamos mentalizadas en ganar y ese es nuestro objetivo principal. Igual pase lo que pase vamos a estar muy conformes con nuestra performance durante el Apertura, y ni que hablar el lunes ya pensando en el Clausura y la Tabla Anual", agregó.

Camilo Dos Santos

Teresa Viana, goleadora del torneo con 11 goles

Casarotti suma siete goles en el certamen y está segunda detrás de Teresa Viana de Polo, que lidera la tabla de goleadoras con 11. "No soy goleadora ni mucho menos, pero se me dio en varios cortos y en algunas jugadas jugando como delantera. No sé cuánto tiempo me va a durar, pero mientras tanto disfruto de hacer goles", expresó.