Cartelera semanal de remates

Martes 31

Apartamento en Tres Cruces. Monte Caseros 2647. Sin base en US$. En Rincón 408. Hora 15. Dante y Gustavo Iocco. Tel. 29166910.

Cuatro fracciones de campo en José Ignacio. A 30 km de Punta del Este y 25 de la costa por ruta 104. Sin base en US$. En Anrtci. Hora 14:30. José Ignacio Borrazás. Tel. 099161534.

Apartamento. Soriano 1614/20/22. Sin base en $. En Anrtci. Hora 15:30. Eduardo Franchi. Tel. 095630352.

Miércoles 1°

Buena casa desocupada. Martín C. Martínez 2344. Sin base en $. En Anrtci. Hora 13:30. Assad. Tel. 29004620.

Atención inversores: Gran inmueble muy bien ubicado en La Comercial. Defensa 2072/2074. Sin base en $. En Anrtci. Hora 13:30. Assad. Tel. 29003099.

Jueves 2

Importante planta de oficinas. Avenida Libertador Lavalleja 1623. Base US$ 150.000. Remate en la misma unidad. Hora 13:30. Martin Suarez. Tel. 091010555.

Dos casas mas multiuso. Terencio 1554 esquina Pasteur. Sin base en US$. En Anrtci. Hora 14:30. Gomes de Freitas. Tel. 099635635.

Inmuebles en Santa Rosa. 1. Fracción de 6 has aprox. y mejoras en ruta 6 km 51; 2. 4 has aprox. al lado del Molino y 3. 2 solares d 4700 y 2723 por separados. Sin base en US$. En Pérez Aguirre (Ruta 48) y O. Paitta, Las Piedras. Hora 14. Abel Vicente Lapizaga. Tel. 099635902.

Dos casas, local y demás en estratégica esquina en el Pinar Norte. Avenida Pérez Butler esquina Ciudad de Canelones con frene a avenida España. Sin base en US$. En Paysandú 826. Hora 14:30. Carlos Abdala Souto. Tel. 094436573.

Semanales y otros

Martes 31

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Miércoles 1°

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 2

Bavastro e Hijos (Misiones 1366) 9 y 13:30 horas. Tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Bazar, menudencias y objetos vintage.