Cartelera semanal de remates: casas, máquinas y terrenos

Martes 21

Predio en Punta del Este. Calle 30 y Gorlero. Remate oficial por cuenta y orden de ANCAP. Base US$ 2.300.000. Hora: 14:30. Administra ANRTCI- 2901 7366.

Miércoles 22

Terreno con mejoras. Sobre ruta Interbalnearia. Sin base en US$. Hora: 14. En puertas del juzgado de Ciudad de la Costa. Daniel Orellano- 099 613 45.



Propiedad en Pocitos. Luis de la Torre 1009/1011. Superficie: 205,43 m2, edificados 276 m2 s/cédula. Sin base en US$. Hora: 14:30. Mario Stefanoli- 099 619 141.



Máquinas, desarmadas e incompletas a la vista sin reclamo. Solo Lote. Sin base en US$. Hora: 14:30. En Rincón 408. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.



Edificio Chapelco 303 al frente. Mercedes 1249 (Montevideo). Sin base en $. Hora: 15:30. En ANRTCI. Estudio Molina- 099 634318.

Jueves 23

Casa s/ Bulevar Artigas 4291. 143 m2 edificado, 212 m2 de terreno. Sin base en $. En ANRTCI. Hora: 14:30. Assad- 092 505 555.



Propiedad en Mercedes (Soriano). Serefil Rivas 831. 427m2 de terreno, edificados 177m2. Sin base en $. En Centro Comercial. Hora: 14:30. Carlos Daniel Alfonso- 099 533 455.

Viernes 24

Acciones Nominativas de Magal S.A. Corresponde al derecho de goce y uso de unidad 110 del edificio British House, calle 17 de Punta del Este. Sin base en US$. En Dodera 869, Maldonado. Fernando García- 099 855 313.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remates online.

Sábado 25

Maquinaria agrícola y mucho más. En Rural de Dolores. Hora: 10. Pages Mañay- 4534 2276.



Remate de empresa constructora. Maquinaria vial, camiones y mucho más. En José Fernando Medina. Hora: 10. Mario Suhr- 099 883 008.