Cartelera semanal de remates: inmuebles, vehículos y judicial de Aduanas

Martes 27

Buena propiedad en Colonia. Asamblea de la Florida 955. Sin base en US$. En avenida Gutiérrez Moreno. Hora: 14. Gavilán- 099 388 013.

Apartamento en el centro de Paysandú. Sin base en US$. En avenida Ferreira Aldunate 1678. Hora: 14. Jolochín- 099 725 049.

Buena casa en San Carlos (Maldonado). Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Assad- 092 505 555.

Miércoles 28

Inmueble en zona del Estadio Centenario. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 11. Elbio Di Giovanni- 099 165 664.

Balsa draga Corina. Sin base en $. En salón Venecia. Artigas 884, Libertad (San José). Daniel Blanco- 099 537 163.

Camioneta Peugeot. Hoggar Escapade año 2011. Sin base en US$. En Independencia 882, Florida. Hora: 14. Jorge Viera- 099 353 210.

Chalet en Punta del Este. Sin base en US$. En Casa Rosada. Hora: 14:30. Carlos Abdala Souto- 094 436 537.

Microbús Volkswagen año 2013. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Lucas Etcheverrito -099 732 800.

En edificio parking en Ciudad Vieja. Unidad SS220 (103 m2). Sin base en US$. En sarandí 518. Vanoli Brun- 2916 3131.

Fiat Furgón y otros. Sin base en $. En Independencia 822, Florida. Jorge Viera- 099 353 210.

Jueves 29

Camioneta Chevrolet Montana, año 2009. Sin base en $. En Herrera 449, Artigas. Rafael Camera- 099 771 457.

Judicial de Aduanas y otros. 11 vehículos y más. Local Oeste. Gori 2457. Hora: 10. Michel Mauad- 091 397 257.

9 camiones en Paysandú. Sin base. En 6 de Abril. Hora: 13:30. Eduardo Sonisa- 099 725 377.

Derechos de promitente comprador de apartamento en Barrio Sur. Edificio Alma Sur. Sin base en US$. En Rincón 404. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Viernes 30

2 casas en un solo padrón. En barrio Manga. Sin base en $. En Humberto 1° 4030. Hora: 14. Stajano- 2619 9465.

Propiedad en zona del Hipódromo (esquina). Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14: 30. Elbio Di Giovanni- 099 165 664.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates son onLine.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Martes 27

Napoleón Gardiol (online) 18:30 horas. Antigüedades y mobiliario. Riachuelo, Colonia- 096 856 928.

Sábado 1°

Mario Suhr (Enjoy Punta del Este) 11 horas. 30 solares en Rocha y chacra turística- 099 683 008.