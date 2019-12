Casa de Galicia emitió deuda pero no pudo colocar todo lo previsto por floja demanda

Casa de Galicia colocó este viernes títulos de deuda por 234 millones de unidades indexadas (UI), unos US$ 27,4 millones, correspondientes al Fideicomiso Financiero Casa de Galicia II. La mutualista no pudo colocar los 240 millones de UI que tenía previsto emitir (unos US$ 28,2 millones), aunque quedó bastante cerca del monto objetivo. En el mercado de valores doméstico, hacía bastante tiempo que una emisión no lograba completarse en su totalidad por falta de demanda.

El propósito de este fideicomiso será la cancelación de deudas y fortalecimiento de la estructura financiera de dicho prestador de salud, así como la inversión en sistemas e innovadoras tecnologías de la información y nuevo equipamiento. El Poder Ejecutivo autorizó en junio de 2019 la creación de un fideicomiso de US$ 28 millones para que Casa de Galicia resolviera las dificultades económicas que atraviesa. La institución se comprometió a destinar parte de este dinero al pago de los salarios de médicos y funcionarios, así como a saldar antes de terminar 2020 la deuda contraída con algunos médicos que no perciben salario vacacional desde por lo menos 2013.

La demora del fideicomiso había generado la preocupación en su momento del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Casa de Galicia atiende a una población de 46.500 usuarios y cuenta con 1.700 funcionarios, entre médicos y personal no médico. Según el acuerdo firmado en junio, la institución médica deberá cumplir con 74 puntos que pretenden asegurar su reestructura. Parte de su reestructura depende de la Asociación Española y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que acordaron comprarle servicios.

La emisión

Los precios ofertados por inversores institucionales (básicamente AFAP) del fideicomiso que se emitió a través de Bevsa oscilaron entre 113,93% y 100,8%, siendo asignada toda la licitación con un precio fijo de 100,8%, correspondiente al menor valor ofertado, determinando una Tasa Interna de Retorno (TIR) para el inversor de 4,99% anual. La emisión preveía asignar un 10% en un tramo minorista, pero no se recibieron ofertas.

Los títulos correspondientes a esta emisión fueron calificados con grado inversor con la nota A.uy”por la agencia Care Calificadora de Riesgo, y tendrán un vencimiento a 20 años, con un interés del 5% lineal anual en unidades indexadas y dos años de gracia para el pago de capital.

La cancelación del capital y los intereses de los títulos de deuda se realizará en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El respaldo para el repago serán los créditos que correspondan percibir del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y los derechos y acciones que puedan derivarse de la Garantía de Estabilidad otorgada por el Fondo de Garantía, administrado y representado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El fiduciario de esta emisión es República Afisa, mientras que Bevsa es entidad registrante y representante del mismo. Asimismo, los títulos de deuda cotizarán en este agente bursátil.

El gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, destacó el resultado de la operación, que contribuirá con el funcionamiento del sistema de salud y fortalecerá la estructura financiera de la mutualista. “Para nosotros es esencial seguir aportando recursos movilizadores para las empresas y la economía en su conjunto, facilitando la inversión a través de un sistema que ofrece garantías a todas las partes implicadas”, expresó.

La operación se llevó adelante mediante el sistema de negociación electrónica Siopel, desarrollado en conjunto por Bevsa y el MAE de Argentina, y que es utilizado en los principales ámbitos bursátiles de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.