Casi la mitad de los uruguayos que compran antibióticos en farmacias lo hacen sin receta

Una encuesta de Cifra señala una de las situaciones más comunes en Uruguay: que una persona vaya a una farmacia y compre antibióticos sin receta. A los encuestados se les preguntó dónde habían obtenido antibióticos en los últimos dos años. Un porcentaje de 24% se obtuvo de farmacias comunes. De ese porcentaje, casi la mitad (48%) de las compras fueron sin receta.

Además del 24% de compras en farmacia, el resto de porcentajes respecto a la obtención de antibióticos, se conforma con un 60% en "farmacia mutual / hospital", un 4% que "ya lo tenía" y un 12% "en internación".

Por otro lado, los resultados de la encuesta –a los que accedió El Observador– señalan que de las personas que usaron antibióticos en los últimos dos años: un 9% decidió tomarlos por su propia cuenta o por recomendación de conocidos (un 7% por la primera opción y un 2% a la segunda). A un 1% se lo recomendaron en la farmacias. Al 90% fue un médico o un odontólogo.

Ante la pregunta: "¿Sabe si en Uruguay es legal dispensar antibióticos sin receta médica?", un 16% respondió que es legal, un 51% que no es legal y un 33% dijo que no sabía.

Y frente a la pregunta de "¿Qué pasa cuando alguien toma antibióticos que no son necesarios para tratar su enfermedad?", un 20% respondió que provoca "bacterias resistentes, resistencia a antibiótico", un 33% dijo que "le hace mal", un 15% pertenece a la opción "otro", un 3% dijo que no pasa nada y 30% respondió que no sabía.

La encuesta tuvo formato telefónico (celulares y fijos) y una duración promedio de siete minutos. Se tomaron 800 casos en todo el país: el 40% de Montevideo y el 60% del Interior.

Los casos correspondieron a un 11% de niños hasta 5 años y un 16% de 6 a 17 años –en el caso de menores se le preguntó al adulto responsable–; por otro lado, un 17% de los encuestados tenía entre 18 y 29 años, un 19% de 30 a 40 años, un 18% de 45 a 59 años y un 19% de 60 o más años.