Casi siete de cada diez aprueban la gestión del intendente de Canelones, Yamandú Orsi

Casi siete de cada diez personas que residen en Canelones aprueban la gestión del intendente Yamandú Orsi, según una encuesta encargada por la comuna a la consultora Equipos y a la que accedió El Observador.

La encuesta fue realizada a personas mayores de 18 años residentes en el departamento entre el 6 y el 21 de agosto. Ante la pregunta sobre si aprobaba o desaprobaba la gestión del intendente, 67% respondió que la aprobaba y 19% que la desaprobaba. Otro 10% afirmó que no aprobaba ni desaprobaba, mientras que el 4% restante no sabe o no contestó.

Orsi, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), ya anunció que irá por la reelección en las elecciones departamentales de 2020, al tiempo que dentro del Frente Amplio (FA) se proyecta como una figura de renovación que podría competir en las nacionales de 2024.

En febrero de 2018, cuando ni siquiera las precandidaturas dentro de los partidos estaban definidas, el expresidente José Mujica destacó la figura de Orsi y dijo que sería un "buen candidato". Sin embargo, el intendente de Canelones descartó la posibilidad, aunque afirmó en una entrevista con Radio Uruguay que la vida "después empuja".

La aprobación de Orsi no se limita a los votantes que en las departamentales de 2015 votaron al FA, si bien es el partido que mejor evalúa al intendente. De esta manera, según el estudio, dentro de los frenteamplistas Orsi cuenta con 86% de aprobación, mientras entre los votantes del Partido Nacional (PN) el registro es de 53%. Los colorados, en tanto, registran un nivel de aprobación de la gestión de Orsi de 44%.

La consultora también preguntó a las personas sobre la percepción que tienen de la "marcha" del departamento. En este sentido, 50% respondió que Canelones "está progresando", 33% que el departamento "está estancado" y 15% que "está en decadencia". El restante 2% no sabe o no contesta.

También se midió el nivel de satisfacción de los servicios que presta la comuna canaria. Las áreas que tienen un mayor nivel de aprobación son la iluminación (81%), la recolección de residuos (81%), la limpieza de la ciudad (71%), el transporte hacia Montevideo (70%), el transporte en general (68%), el estado de los espacios públicos (67%) y el desarrollo de la cultura en el departamento (67%).

Diego Battiste

Por el contrario, las áreas que cuentan con un menor nivel de aprobación y, por ende, una mayor desaprobación son el estado de las veredas, la relación entre la intendencia y los funcionarios, así como la caminería rural. Consultados sobre los temas más urgentes que la comuna debería atender, 24% de los encuestados optó por la pavimentación y el arreglo de las calles, seguido de la inseguridad y el saneamiento.

Orsi, docente de Secundaria, fue 10 años secretario general de la Intendencia de Canelones antes de ser electo intendente. Ya en 2016, en una entrevista con El Observador, Orsi aseguró que su objetivo era estar 10 años al frente de la comuna canaria. En esta campaña electoral el intendente se ha dedicado a recorrer el país junto a Mujica y el diputado Alejandro "Pacha" Sánchez, todos del MPP.

Hace algunas semanas, por ejemplo, Orsi participó en un acto de campaña del MPP en el que criticó a los candidatos Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi. "Imaginate un gobierno donde ninguno de los dos candidatos tiene experiencia de gestión. Ninguno. El curriculum de uno dice legislador, el del otro dice asesor técnico en una consultora. Ahora, el Frente Amplio tiene como candidato a presidente a un compañero que militó en un sindicato aún en dictadura, a un ingeniero que se le ocurrió trabajar, fue presidente de ANCAP, ministro de Industria, senador y para rematarla intendente de Montevideo”, dijo Orsi al aludir en esa frase también al oficialista Daniel Martínez.

“Si el escenario de la oposición es que uno diga que con (el candidato de Cabildo Abierto, Guido) Manini Ríos no va a hacer alianzas y el otro dice que si. Pero no, pero si. Si esa es la forma que van a armar un equipo de gobierno yo creo que llega marzo y están todos peleados”, agregó el intendente de Canelones.

Intendencia donó US$ 38 mil a Iglesia Católica

La Intendencia de Canelones aportó $ 1.400.000 (unos US$ 38 mil) a la Iglesia Católica para cubrir "parte de los costos" de la restauración de la catedral de la ciudad de Canelones. En la resolución, firmada a principios de setiembre, la comuna argumentó que la donación se dio en el marco de un convenio de cooperación entre ambas instituciones, ya que la intendencia está transformando la plaza 18 de Julio de esa ciudad.