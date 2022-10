Caso Astesiano: obligada a "esperar" lo que diga Heber, coalición reconocerá "cosas indefendibles"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparecerá este miércoles en régimen de comisión general en el Senado. Será a instancias del Frente Amplio, en una sesión en la que la oposición reclamará que el jerarca aporte información sobre todo lo relacionado a las funciones y actividades realizadas por Alejandro Astesiano.

El exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou aparece vinculado a una "organización criminal" dedicada a falsificar documentos públicos para la obtención de pasaportes uruguayos y llegó a mantener reuniones a los efectos en la propia Torre Ejecutiva. Así señala la moción promovida por la oposición, con una serie de inquietudes que son compartidas por el oficialismo.

Por primera vez la coalición parlamentaria de gobierno carecerá de una estrategia definida para defender a un jerarca convocado y mantendrá este miércoles -también por primera vez desde que el caso estalló públicamente- una reunión con Heber para que el ministro, por lo menos, les describa las líneas generales de su presentación y, eventualmente, les describa las últimas novedades del asunto.

Así, blancos, colorados y Cabildo Abierto tendrán una suerte de rol espectador en una instancia en la que no tendrán más remedio que dejar a Heber hacer todo el gasto, expectantes además del accionar que despliegue la oposición. "Vamos a ir a esperar", le dijo a El Observador el senador Jorge Gandini. La bancada, señaló, carece de elementos sobre el caso más allá de lo que se ha venido informando en los medios.

Las características del caso obligarán a la coalición a reconocer errores y en lo que habrá que corregir para una situación como esta no se repita. "Hay cosas que no pueden pasar" señaló Gandini, al hablar de la necesidad de desplegar controles más estrictos no solo en lo que refiere a la custodia presidencial, sino también en lo relativo a la documentación del Estado.

"Hay cosas que son indefendibles" coincidió su colega Gustavo Penadés, que defenderá la posición del presidente Luis Lacalle Pou aunque reconocerá que en la Torre Ejecutiva se actuó "con alguna inocencia de más" en relación a Astesiano y su carencia o no de antecedentes penales.

El régimen de comisión general no habilita el pedido de responsabilidades políticas y no prevé, por ejemplo, la posibilidad de pedir la censura. Para Penadés, tanto Heber como Lacalle "se están comiendo un garrón grande como un castillo" en relación a este caso.

Que diga toda la verdad

Las consultas estarán a cargo del senador Alejandro Sánchez (MPP), que adelantó este martes lo que espera de Heber. "Que diga toda la verdad", precisó. Y las consultas, dijo, estarán dirigidas a que se aclaren en su totalidad las "impericias, errores e irregularidades" que llevaron a permitir que "un delincuente" como Astesiano pudiera ostentar un puesto clave con acceso a información sensible y estratégica tanto del Estado como de todos los ciudadanos.

La "verdad", dijo Sánchez, también deberá ser aportada por el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé. Sobre todo para que aporte elementos sobre cómo actuaron los servicios de inteligencia - "a la vista de lo que pasó, inútilmente" - para prevenir que "en la Torre Ejecutiva se generara una organización criminal que se operaba, funcionaba, se reunía y tomaba café en el Piso 4", precisó. Otro de los convocados será el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el jerarca del que dependen directamente los custodios del presidente.