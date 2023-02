Causó sorpresa en los Estados Unidos el aumento de medio millón de empleos en enero

La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) sorprendió con el dato de que se agregaron 517.000 nuevos empleos a la economía en el mes de enero.

Los gobiernos estatales informaron que agregaron 74.000 trabajadores, incluidos 52.000 en escuelas estatales y locales. BLS informó que 35.000 de ellos eran trabajadores sindicalizados del sistema de la Universidad de California que ratificaron nuevos contratos. Lo que no informó BLS es que esos contratos se ratificaron después de que los trabajadores se vieron obligados a hacer huelga.

El aumento de puestos de trabajo y las revisiones anteriores produjeron más buenas noticias. El desempleo se redujo al 3,4%, el punto más bajo desde 1969, cuando los reclutas retirados del mercado laboral por la Guerra de Indochina bajaron las tasas y las cifras de desempleo.

El informe de la BLS dice que unos 5.694 millones de personas estaban sin trabajo en enero, 28.000 menos que en diciembre, aunque los números no son directamente comparables. Entre los dos meses, la agencia modificó su encuesta de población para tener en cuenta los cambios demográficos y los cambios de categoría de trabajo.

La central sindical AFL-CIO tuvo una opinión positiva sobre el informe de empleos y tuiteó, citando la cifra del BLS, que “hay 517.000 empleos agregados en enero de 2023, amplios aumentos en los empleos en todas las industrias, la inflación se desacelera más rápido que el crecimiento de los salarios, una tasa de desempleo históricamente baja del 3,4 %. En pocas palabras: ¡Un #InformeDeTrabajos espectacular!”.

Las grandes ganancias desorientaron a los jugadores de Wall Street, que cuentan con la Reserva Federal para frenar la inflación elevando las tasas de interés, lo que a su vez afecta las tasas de las tarjetas de crédito, de los préstamos hipotecarios y otros costos. Se supone que las subidas de tipos de interés que practica el Sistema de la Reserva Federal (Fed) norteamericano conducirían a la pérdida de puestos de trabajo y también a un crecimiento más lento de los salarios.

De hecho, el crecimiento de los salarios, a una tasa anual de 4,4% en enero, todavía estaba por debajo de la inflación, que está disminuyendo.

En Wall Street, los resultados de enero se tradujeron en ganancias y pérdidas mixtas. Cuando los trabajadores pierden sus trabajos, el mercado a menudo sube porque menos puestos de trabajo significan menos salarios para los trabajadores y más beneficios para las empresas y los financistas.

Las fábricas informaron que agregaron 19.000 empleos en enero, aumentando el total de empleados a 12,99 millones, informó la encuesta laboral separada de empresas. Una ganancia de 6.900 empleos en las fábricas de procesamiento de alimentos compensó una pérdida de 6.500 empleos en las plantas de automóviles y repuestos.

Las constructoras afirmaron sumar 25.000 puestos de trabajo en enero, hasta un total de 7.88 millones. De ellos, el 60% fueron con contratistas especializados y no mediante contratación directa de personal.

El único número poco alentador en el informe fue que el mayor crecimiento laboral se produjo en el sector de ocio y hotelería, que paga menos salarios. Los propietarios afirmaron agregar 113.400 trabajadores, de los cuales 99.600 fueron en bares y restaurantes. Pero todavía no les pagan lo suficiente a los trabajadores: US$ 535.12 a la semana en enero. El siguiente escalón de salarios más bajos estaba en el comercio minorista: US$ 712,96 a la semana.

(Con informe de la BLS e información de agencias)