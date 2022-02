Cenceribó, la comparsa de La Teja, logró el bicampeonato en el Desfile de Llamadas

La comparsa Cenceribó, de La Teja, por segunda vez en la historia y de forma consecutiva, fue la ganadora del Desfile de Llamadas de 2022, el espectáculo callejero más popular en Uruguay, realizado durante las noches de este jueves 10 y viernes 11 de febrero.

Cenceribó logró varias menciones especiales y entre ellas la otorgada a la mejor cuerda de tambores, en tanto Yessy López, de La Fuerza, fue elegida como la mejor vedette, reiterando un logro que ya mereció en varias oportunidades.

Con base en el fallo adoptado por un equipo de jurados presidido por Xosé de Enríquez, que se conoció al amanecer de este sábado 12, este año el podio lo completaron las comparsas Valores y C 1080, con destaque además para la presencia de dos conjuntos candomberos del interior entre las cinco mejores: La Generación Lubola (Maldonado) en el cuarto puesto y Hechiceros (Young) en el quinto.

Fue un desfile muy esperado, tras no haberse realizado en 2021 dada la emergencia sanitaria por la pandemia de covid. Cuando surgieron algunas dudas, en más de un momento incluso, la insistencia de las comparsas de mantener el desfile en los barrios Sur y Palermo fue clave para evitar su traslado al Parque Rodó, cosa que sí sucedió con el Desfile Inaugural del Carnaval y el de las escuelas de samba.

Sobre la base de un protocolo que estableció un aforo que limitó la venta de localidades, el jueves no hubo un público como el de otros años, pero el viernes sí fue muy buena la asistencia, incluso aunque en esa noche el estado del tiempo no fue el ideal y hasta llovió en algunos momentos.

El acatamiento del público a la indicación de no estar de pie detrás de las hileras de sillas y usar tapaboca no fue el adecuado, al menos no en la zona en la que El Observador se instaló.

En cuanto a la calidad del espectáculo, sin que esté en discusión el esfuerzo y la pasión en cada propuesta, volvió a notarse un nivel superior, por mucha distancia en algunos casos, comparando lo observado en cada noche y eso tiene como sencilla explicación que en la segunda jornada siempre desfilan las mejores del año anterior, que suelen ser las de mayor tradición y donde hay una mayor inversión.

Un detalle que confirma lo anterior es que este año entre las 25 que desfilaron el viernes están 20 de las clasificadas directamente para el desfile del próximo año. Solo tres de las 25 que desfilaron el jueves "ascendieron" para hacerlo el viernes en febrero del año que viene: Samburú Morán (Fray Bentos), Barrica e Integración.

Álvaro Pintos, presidente de Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca), dijo a El Observador: “Poner una comparsa a desfilar en las Llamadas tiene un costo que varía mucho, depende de varios factores, pero al menos hay que hablar de $ 1,5 millones para salir a competir bien”.

Es un monto elevado para muchos conjuntos que suelen ser la expresión de la voluntad de una o pocas familias, de un grupo de amigos en muchos casos. Casi la totalidad ensaya durante meses con inversiones constantes y sin retornos para brindar su show solo durante una noche. Y la enorme mayoría no hacen tablados, tienen poco o nulo esponsoreo y no acceden a premios que cubran lo invertido.

Posiciones y puntajes

CENCERIBÓ 455 VALORES 448 C 1080 447 LA GENERACIÓN LUBOLA 440 (Maldonado) HECHICEROS 438 (Young) YAMBO KENIA 419 LA FABINI 418 CANDONGAFRICANA 417 (Canelones) SARABANDA 416 LA JACINTA 412 M.Q.L. 410 LA UNICANDÓ 409 LA TANGÓ 403 SONIDANZA 398 (La Paz) LA RODÓ 398 LA FACALA 397 LA FUERZA 389 LA GOZADERA 386 SAMBURÚ MORÁN 376 (Fray Bentos) TEMPLANDO EN PUERTO RICO 373 BARRICA 362 L.C.V. 360 INTEGRACIÓN 348 LA MALUNGA 347 LA COVACHA 341 (Paysandú) MALANQUE 341 ELEGGUA 340 MI MORENA 334 NIMBA 331 SENEGAL 321 UMBELE 319 MAKONDO 317 LA PICAPIEDRA 313 AGGUANILE 313 UGANDA 312 RUGIR DE VARONA 308 (Durazno) UBUNTU 307 DE SAN CARLOS 307 (San Carlos) CRUZADERA 304 (Lavalleja) LA VÍA 302 R.D.T. 298 (Playa Pascual) LA QUE MUEVE 282 (Ciudad del Plata) LA MAZUMBA 263 KINDÚ 263 LA VICENTA 262 SWAHILI 261 HAY Q’DARLE 257 LA QUE TOCA 242 LULONGA 237

Nota: En aplicación del artículo 18 del reglamento la comparsa Afrocán (Durazno) fue descalificada por llegar 23 minutos tarde al punto de partida del desfile.

Nota: la comparsa ganadora obtuvo un premio de $ 350 mil, la segunda $ 300 mil, la tercera $ 250 mil y luego hay premios decrecientes que tienen como un valor de base $ 100 mil que lo reciben las ubicadas desde el puesto 41° hasta la última de las que desfilaron.

Menciones especiales

Cuerda de tambores: Cenceribó (premio, $ 80 mil)

Cuerpo de baile: Valores ($ 60 mil)

Cuadro de personajes típicos: Cenceribó ($ 40 mil)

Cuadro de trofeos (estandarte, banderas, medialunas, estrellas): Valores ($ 40 mil)

Mejor vedette: Yessy López, de La Fuerza ($ 30 mil)

Mejor partener / bailarín: Marcelo Real, de Cenceribó ($ 30 mil)

Mejor bailarina: Yamila Denisse Méndez, de Sarabanda ($ 30 mil)

Los premios

Solo en el rubro premios, la Intendencia de Montevideo invirtió en estas Llamadas $ 6.805.000 y eso implicó un incremento de más del 10% con relación a lo destinado previo al último desfile realizado (en 2020).

Las 23 mejores estarán en 2023

Este desfile de 25 comparsas en cada noche, por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores desde Zelmar Michelini a Minas, fue organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con las dos entidades que nuclean a las formaciones candomberas: Audeca (representa a 40 de las 50) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu, con 10 conjuntos agremiados).

Las 23 mejores, así lo establece el reglamento, quedaron clasificadas para participar en las Llamadas de 2023; el resto de las que concursarán en febrero del año que viene deberán obtener su cupo en las Llamadas de Admisión, que se harán en la primavera de este año.

De las 12 comparsas procedentes del interior entre las 50 que desfilaron, la mejor fue La Generación Lubola, de Maldonado.

Entre las 23 clasificadas para 2023 hay cinco del interior: La Generación Lubola, Hechiceros, Candonga Africana, Sonidanza y Samburú Morán.

Entre las 23, además, están siete de las 10 de Daecpu y están las cinco que compiten en el Concurso de Agrupaciones en el Teatro de Verano: Valores, C 1080, Yambo Kenia, Sarabanda e Integración. Las otras de Daecpu que están entre las 23 mejores son La Tangó y La Facala; las tres que no lograron clasificar directo son Eleggua, Mi Morena y Senegal.

El jurado

El jurado presidido por De Enríquez (lleva cuatro años ejerciendo esa responsabilidad) lo integraron:

Rubro 1 (cuerda de tambores): Julio "Gonzalito" González, Elbio Olivera, Jorge Caticha, Alfredo Leirós y Letizia Tazzi..

Rubro 2 (danzas y desplazamientos): Ana Paula Salinas, Gabriela Fernández, Fernando Imperial, Laura Méndez y Michelle Silva.

Rubro 3 (diseño y realización estética): Norma Muníz, Jorge Vidal, Martín Iribarren, Fernando Olita y Álvaro Marotta.

Las campeonas en este siglo

2000 Sarabanda

2001 Serenata Africana

2002 Serenata Africana / Yambo Kenia

2003 C 1080

2004 Elumbé

2005 Tronar de Tambores

2006 Yambo Kenia

2007 C 1080

2008 Elumbé

2009 Yambo Kenia

2010 Yambo Kenia

2011 Elumbé

2012 Tronar de Tambores

2013 Tronar de Tambores

2014 C 1080

2015 Elumbé

2016 C 1080

2017 C 1080

2018 C 1080

2019 Tronar de Tambores

2020 Cenceribó

2021 no se realizaron

2022 Cenceribó

