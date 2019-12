Ceretta: proyecto de Vázquez sobre el FNR es "volver a una Constitución de la Italia fascista"

El abogado Juan Ceretta aseguró que el proyecto de ley que el presidente Tabaré Vázquez puso a consideración de su sucesor, Luis Lacalle Pou, referido al acceso a los medicamentos de alto precio "es un retroceso en materia de equidad", parte de una premisa falsa y llega a una conclusión "mucho más aberrante".

"Es un retroceso en materia de igualdad, en materia de equidad, es vergonzante para el Uruguay de los últimos años. Es borrar con el codo todo lo que se escribió con la mano. Tenemos una Constitución con un artículo de los estados socialdemócratas europeos, de 1934, y vamos a volver a una Constitución de la Italia fascista, a una cosa que limita derechos. Una vergüenza", opinó en el programa Todo Pasa, de Océano FM, el titular del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (Udelar), que asesora a las personas que quieren acceder a este tipo de medicamentos.

El mandatario saliente anunció este lunes en rueda de prensa que se puso en contacto con el presidente electo para sugerirle que evaluara incluir en el proyecto de ley de urgente consideración que enviará al Parlamento un artículo que establezca la imposibilidad de que sean "contemplados" por el Fondo Nacional de Recursos o la Justicia los medicamentos y vacunas que no estén incluidos en los programas nacionales de salud, así como en la canasta básica de prestaciones o de medicamentos que los prestadores de salud están obligados a cubrir.

Vázquez señaló que en 2005 Uruguay destinaba US$ 300.000 por mes para la cobertura de medicamentos de alto precio, pero esa cifra ascendió de forma sostenida en los últimos años, y actualmente el Estado destina US$ 3.500.000 mensuales. “Si sigue creciendo de esa forma, va a llegar un momento en que, al no poder ser financiado, perderemos esta herramienta”, advirtió sobre el Fondo Nacional de Recursos, y puso el foco sobre los recursos de amparo que son presentados por pacientes para poder acceder a la medicación que necesitan pero no está cubierta por el FNR.

Sin embargo, Ceretta sostuvo que este proyecto de ley "parte de un supuesto errado". En el programa de radio dijo que "fue una trampa vergonzosa" que Vázquez afirmara que las cátedras de la Facultad de Medicina "no recomendaron" los medicamentos que no están cubiertos por el FNR.

Asimismo, el abogado señaló que cuando van a incorporar nuevos medicamentos al fondo, el Ministerio de Salud Pública les pide a los catedráticos que den prioridad a los medicamentos cuya eficacia esté probada y que se usen para tratar una enfermedad que afecte a mayor cantidad de personas. "Llamen a los grado cinco de todas las cátedras y van a ver que dicen lo que estoy diciendo", alentó.

Por otra parte, el abogado se refirió al supuesto "retroceso" en materia de derechos que el proyecto de ley supone y dijo que, si Lacalle Pou lo incluye en el proyecto de ley de urgente consideración, va a estar "muy atento" a "quiénes son los legisladores que levantan la mano para que los ricos accedan a los medicamentos que los pobres no van a poder acceder".

Pero el titular del Consultorio Jurídico fue más lejos y dijo que incluso si la ley se aprueba, los pacientes no van a desistir de reclamar medicamentos de alto precio por la vía judicial. Para el abogado, el proyecto del mandatario saliente solo supone "otro obstáculo" en su camino, según dijo en el programa de radio.

"Los pacientes seguramente van a tener que pasar por la Suprema Corte de Justicia o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de poder acceder a los medicamentos", indicó.

En 2015 el presidente Vázquez presentó una medida similar, que fue cuestionada tanto por Ceretta como por Lacalle Pou en su rol de senador opositor. En el proyecto de Presupuesto el mandatario incluyó un artículo que pretendía bloquear la posibilidad de comenzar juicios en reclamo de medicamentos. En esa oportunidad, el líder blanco le envió una carta solicitándole que lo retirara.

Según dijo Ceretta este martes, los argumentos que Vázquez manejaba entonces eran "los mismos" que ahora y no se ajustaban a la realidad.