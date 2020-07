Cesar Vega en campaña de Raffo: “El Frente lo que hizo fue presentar un rastrillo de tres puntas para intentar juntar más votos"

El Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) oficializó este jueves su apoyo a la candidatura de Laura Raffo para la Intendencia de Montevideo. El diputado del PERI César Vega participó en la presentación del plan de limpieza de la economista y afirmó que “apuesta” a esa postulación por su “valentía”, al tiempo que desestimó como opciones a Carolina Cosse y Daniel Martínez y dijo que el Frente Amplio “lo que hizo fue presentar un rastrillo de tres puntas para intentar juntar más votos”.

“Nuestra bandera no va a estar ahí, no está ahora, ni va a estar”, dijo el líder del PERI durante la presentación mientras apuntaba a los socios de la coalición de blancos, colorados, cabildantes, independientes y del Partido de la Gente que apoya a Raffo. Más allá de ese distanciamiento de las otras colectividades, señaló que confiaba en la candidata “por hacer política de manera diferente” y por “presentar una propuesta distinta” para el cuidado ambiental de la capital.

Raffo dijo que impulsará un programa de incentivos permanentes para clasificación en los hogares y un sistema de recolección diferenciado adaptado al tipo de residuos y a los barrios. Además señaló que deberán rediseñarse las plantas de clasificación y realizar "una gestión más efectiva de la flota de camiones y su mantenimiento".

Vega insistió en que Raffo "es una apuesta, una esperanza", y a su criterio es la persona que "va a hacer las cosas mejor por Montevideo". “Para mí Montevideo en este momento tiene dos candidatos nomás. En realidad, uno tiene tres o cuatro alternativas de votar. Justamente me encontré con (Álvaro) Villar grabando para un programa de televisión que va a salir este fin de semana y Villar en realidad me parece una persona sensacional y creo que debería en todo caso ser la posibilidad de los frenteamplistas, pero no me queda otra en esto de ser claro: los otros dos candidatos que tiene el Frente lamentablemente, cuando uno empieza a hacer los cálculos, no están en la lista. Acá está el equipo de Laura Raffo presentando una propuesta distinta y creo que tiene que ser valorada”, agregó.

El colorado Andrés Ojeda, que es suplente de la candidata, dijo tras la intervención de Vega que “la basura es el problema endémico del Frente Amplio en Montevideo” y le cuestionó al representante del PERI sus consideraciones sobre Villar, lo que generó la reacción del diputado.

“Lo interesante de esto es que antes el FA era el que presentaba el candidato único y decía que con ese candidato el programa tiene un único respaldo. Ahora lo que el Frente hizo fue presentar una especie de rastrillo de tres puntas para intentar juntar más votos. Si nosotros estamos acá en lo que tiene que ver con la propuesta para la Intendencia de Montevideo es porque la candidata es mi apuesta para los cinco años”, respondió.