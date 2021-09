Cherro adjudicó "caza de brujas" tras referirse a genética de colonienses por resultados educativos

En la semana de presentación de los datos de matrícula y resultados de los liceos públicos durante 2020, la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, dio una nota a Radio del Oeste en donde destacó el papel de Colonia, el departamento con los mejores resultados. En ese contexto –consignó La Diaria– dijo que "el hecho de que esté integrado por inmigrantes, por distintas colonias (...) genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y de encarar la vida”.

"Entiendo que Colonia es un departamento muy pujante y el hecho de que esté integrado por inmigrantes, por distintas colonias, creo que también genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y de encarar la vida. Siempre lo asocié a esa pujanza que tiene Colonia, a esa cuestión del esfuerzo, del trabajo, de levantarse temprano, ser proactivo, de tener proyecto. Siempre asocié a eso la cuestión de las cifras (educativas)", dijo la directora de Secundaria a la radio local.

Cherro dijo a El Observador que no se refería a un aspecto biológico si no cultural y afirmó que la sacaron de contexto, aunque la expresión citada por el medio fue textual.

Además agregó que nunca habló de genética en un "término puro, y jamás lo haría".

"La génesis de lo que tiene que ver con el punto de vista cultural. Es común que se utilice este término en este sentido: más cultural que biológico", definió. También sostuvo que en otro fragmento de la entrevista había agradecido a profesores, estudiantes, comunidad educativa, funcionarios docentes y no docentes, familias y los equipos de dirección.

La jerarca también sostuvo que está siendo víctima de una "caza de brujas" que tiene "intencionalidad" de dañar su imagen, su trabajo y parte del "resentimiento".

Pese a que las palabras citadas fueron las que dijo, Cherro insistió con las críticas.

"Hay una clara mala intención del medio de dañar mi imagen e incluso, te diría, de insultar mi inteligencia (...) Fue la intencionalidad de un medio de Montevideo que ya te aclaro, no leo. Me llegó de casualidad esta situación. Los periodistas (de Radio del Oeste) saben muy bien que estuvo muy lejos de mí decir lo que termino diciendo de acuerdo a un medio que toma frases sueltas de una nota que fue larga y dio cifras", afirmó.

Cherro agregó que ella podría llegar a hacer "algún tipo de cuestión con esto". Consultada sobre si planea entablar una acción judicial, expuso que en este momento está enfocada en el trabajo, pero "es una de las posibilidades que uno podría tener en un proceso de reflexión". "Confío en que la gente sabe lo que quise decir, no permito que subestimen a la audiencia y a los lectores. Los resultados no se discuten. Son hechos", cerró.

"Es una frase que tiene que ver con la cultura"

¿Usted dijo 'genéticamente' para referirse a la parte cultural?

A los genes, a la cultura. Si tu buscás en la radio dice ahí una frase que tiene que ver con la cultura. Lo otro fue sacado de contexto. En la nota no dice que yo destaqué el valor de los centros educativos y la comunidad.



La parte genética uno tiende a asociarlo con lo biológico y no con lo cultural.

Estábamos hablando desde el punto de vista cultural fundamentalmente con la periodista previo a comenzar la nota.



¿Estaban comentando sobre el punto antes de arrancar la nota?

Claro. Por eso fue doblemente sacada de contexto.



Usted mencionó a los inmigrantes. Cuando vinieron a Uruguay trajeron su cultura, ¿se refería al pasaje de generación en generación de esa cultura, entonces?

Creo que todos los uruguayos o la mayoría somos hijos o nietos de inmigrantes. Sería negar nuestro origen poblacional. Pero yo en este momento no quiero decir más nada, porque todo lo que digo es tomado de una manera tan inadecuada que queda muy lejos de lo que es mi sentir. Mi objetivo es trabajar por la Educación Media del Uruguay.

"Si había algún componente genético, ya se hubiese dividido"

El investigador del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) y profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, Héctor Musto, afirmó que desde el punto de vista científico lo que dijo Cherro es "francamente un disparate".

El académico habló en la mesa de los científicos de En Perspectiva, en donde debatieron sobre genética con otros colegas. "Yo creo que sería muy bueno que cuando la gente arranca a utilizar términos, piense un poquito primero un término justo, porque esto tiene muchas connotaciones en lo que tiene que ver con la sociobiología (…) Además, como tema menor, ¿cuántos quedan de aquellos inmigrantes que vinieron hace 160 años? Han habido muchas parejas que se han formado que no son entre migrantes. Si había algún componente genético, que nunca lo hubo, ya se hubiese dividido, porque no es que estén llegando permanentemente alemanes y suizos a Colonia”, dijo.

El doctor en Genética Hugo Naya agregó que “Uruguay es un país relativamente plano en cuanto a que la gente se ha cruzado con gente de otros grupos étnicos originales". "Entonces eso rápidamente borra las diferencias que podrían existir”, sostuvo.

Musto complementó luego que, para hacer este tipo de análisis, también habría que estudiar si la diferencia de resultados que obtuvo Colonia con el segundo departamento en la lista es realmente tan significativa y resaltó que un comentario como éste puede llevar a interpretaciones "muy embromadas".