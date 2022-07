China pretende tener el "mejor entorno" en el Mercosur para negociar TLC con Uruguay 

China dejó en claro que está dispuesta a negociar un TLC "con todos los países del mundo" y y también que estaría dispuesta hacerlo con todo el Mercosur. Así se lo transmitió a un grupo de legisladores uruguayos el director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería de ese país, Cai Wei.

El diplomático venía de reunirse con el canciller Francisco Bustillo, con el que dijo haber alcanzado "acuerdos importantes". Ahora, dijo, el objetivo de China es "llevar a cabo" esos importantes consensos.

"Tanto China como Uruguay somos partidarios del TLC", aseguró Cai ante los integrantes del Grupo de Amistad Parlamentaria Uruguay - China, al remarcar el resultado positivo de las conversaciones que permitieron culminar el estudio de factibilidad para el acuerdo. "Ambos nos hemos beneficiado mucho del libre comercio", señaló el diplomático, al explicar el perfil por el que ha optado su país a partir de la apertura comercial vigente desde hace casi 40 años "gracias a los esfuerzos de los líderes y de la población". Hoy, precisó, China insiste en poner en práctica el concepto de Xi Jinping sobre el "nuevo desarrollo".

En ese marco, sus explicaciones fueron claras. "Estamos dispuestos a negociar un TLC con todos los países del mundo", dijo. "Estamos abiertos a negociar tanto con el Mercosur en conjunto como con uno solo de los países miembros en particular". Ante los legisladores, Cai recordó que Paraguay sigue sin establecer relaciones diplomáticas con China. Eso explica, aseguró, "algunas reacciones" que ese país ha tenido frente a un eventual TLC.

En cambio, dijo que Brasil y Argentina "son buenos amigos" de China. Por lo tanto, la intención de su país es reforzar las conversaciones, tanto bilaterales como multilaterales, para así construir una "base sólida" y crear un "mejor entorno" para la negociación del tratado entre China y Uruguay.

Cai destacó otro dato: su delegación ha sido la primera proveniente de su país en visitar Uruguay desde el estallido de la pandemia por el covid-19. "Hemos hablando sobre muchas cuestiones y llegamos a acuerdos para reforzar la confianza mutua y la cooperación", expresó.

Chistes, fútbol y risa

Cai destacó especialmente el rol del senador nacionalista Sebastián Da Silva en estrechar los vínculos entre ambos países. Al legislador incluso le llegó un saludo especial por parte de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. En un relato que despertó la hilaridad de los presentes, el representante diplomático adelantó que iría a compartir un "secreto".

A su llegada a Uruguay, Cai visitó este domingo el establecimiento rural de Da Silva en el departamento de Florida. "Me impresionó mucho la carne bovina y ovina", aseguró. "Hemos visto la tierra negra y la cría biológica". En ese marco, apuntó que el deseo de su país es que puedan ingresar a su mercado todo tipo de productos uruguayos de alta calidad, sin limitarse exclusivamente al sector agropecuario.

"El senador Da Silva dijo que no es diplomático de carrera, pero parece que es muy buen representante o embajador de Uruguay", aseguró el dignatario chino. Sus expresiones generaron un comentario de la vicepresidenta Beatriz Argimón. "Me gustaría aclarar que el senador Da Silvia no nos invitó a comer el cordero. Hubiéramos ido con mucho agrado a acompañar a la visita", dijo, lo que despertó una nueva risa de los presentes. "Será la próxima vez", prometió Cai.

El diplomático chino celebró también haber podido visitar en esa jornada el Estadio Centenario. "Por fin supimos lo que significan las cuatro estrellas en la camiseta de la Selección Uruguaya", destacó. "Esperamos que en el futuro podamos ver la quinta estrella", dijo.

Su deseo fue recogido por el senador frenteamplista Alejandro Sánchez. "Si no se da en el próximo mundial, se dará en el mundial organizado por China", prometió. Da Silva, en tanto, agradeció los comentarios del visitante. "Damos fe que disfrutaron mucho del cordero y del Martín Fierro", aseguró.

El vínculo con China

La delegación uruguaya en el grupo de amistad fue presidido por la vicepresidenta Argimón, que destacó el alto grado de adhesión democrática que puede exhibir Uruguay. "Están aquí diputados y senadores de todos los partidos con representación parlamentaria queriendo, de esta manera, profundizar los lazos con ustedes", señaló. "No queda ningún rincón del espectro político ausente en esta reunión", agregó.

Ambas partes recordaron en el encuentro que, en 2023, se cumplirán 35 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y la República Popular China. Así lo recordó el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, al destacar que más allá de cambios políticos las relaciones con ese país siempre fueron un factor de interés.

A la decisión de Sanguinetti de reconocer a la República Popular se sumaron dos acuerdos de protección y promoción de inversiones firmados en 1993, durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Por su parte en 2006 la Administración Tabaré Vázquez suscribió un acuerdo de prestamos preferenciales. El último gobierno del Frente Amplio, precisó el legislador, insistió en que "estábamos acercándonos cada vez más a un TLC".

Desde el Frente Amplio el diputado Nicolás Viera dijo que su partido "ve con muy buenos ojos" el trayecto que se empezó a recorrer en 2018 y que podría derivar en un tratado de libre comercio. El legislador prefirió valorar lo expresado por Cai de que China no solo esté interesada en un vínculo exclusivo con Uruguay. "Me parece muy importante para un país pequeño, del sur del sur, como es el nuestro, pensarlo en clave de región, teniendo en cuenta los vínculos con un país como China y su trascendencia global".

El encuentro del grupo de amistad culminó con la invitación de los locales a tomar la clásica foto para recordar el encuentro.