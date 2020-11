China y EEUU, a la cabeza del mundo startup

Dos firmas de origen chino lideran el ranking de las empresas unicornio con mayor valor de mercado del mundo. Según datos de noviembre de 2020 de la consultora CB Insights, la compañía de este tipo que actualmente lidera la clasificación global es Bytedance, la dueña de TikTok, valorada en alrededor de US$ 140.000 millones.

En segundo lugar, le sigue la plataforma de transporte Didi Chuxing, cuyo valor fue estimado en US$ 62.000 millones. Entre las diez unicornios mejor cotizadas del mundo, seis son de origen estadounidense, por ejemplo, la empresa de fabricación aeroespacial SpaceX, valuada en US$ 46.000 millones o la compañía tecnológica Stripe, valuada en US$ 36.000 millones.

En cuanto al ecosistema startup latinoamericano, la primera en aparecer en este ranking mundial es la fintech brasileña Nubank, específicamente en la posición número 26 de la lista mundial con un valor estimado en US$ 10.000 millones. De hecho, Brasil es en la actualidad el país de América Latina mejor representado en esta clasificación, gracias a empresas como Wildlife Studios, iFood y Loggi, entre otras. Con las startups Rappi y LifeMiles, Colombia también está presente en este ranking. Las españolas Glovo y Cabify son otras de las startups que figuran en este listado.

La consultora CB Insights define como unicornio a aquellas startups cuyo valor ha superado los mil millones de dólares estadounidenses y que aún no cotizan sus acciones en bolsa.