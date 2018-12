Cinco de los Djs que hacen bailar a los uruguayos eligen sus canciones para Navidad

La Navidad suele estar rodeada de tradiciones. Hay quienes cocinan siempre los mismos platos, se visten de determinado color o tienen alguna costumbre familiar propia. Con la música sucede lo mismo. Tal vez de forma inconsciente es común que durante las fiestas elijamos escuchar determinadas canciones que nos transmiten el espíritu navideño o simplemente nos contagian alegría y nos dan ganas de tirar unos pasos en el medio de la celebración. Cada persona tendrá o no su playlist navideña pero para aquellos que no saben qué escuchar o no saben que elegir entre tanta opción dando vueltas por internet, cinco Djs, programadores, responsables de radios y especialistas musicales eligen las cinco canciones que no pueden faltar en la noche del 24 y la madrugada del 25.



Berch Rupenian

Director de programación de Concierto Urbana FM

Bohemian Rapsody - Queen

Driving home for Christmas - Chris Rea

Let it snow - Michael Bublé

September - Earth, Wind & Fire

You are my last, my first, my everything - Barry White

Charlie Sacco

Conductor de La Hiena (Aire FM)

Azuquita pal café - Conjunto Casino

Abre la puerta - Karibe con K

Moliendo café - Los Fatales

Los piratas - Los Auténticos Decadentes

Di el sí - Dlg Kimbara

Paola Dalto

Dj

Last Christmas - Wham!

Kiss - Prince

Don't stop me now - Queen

Loca - Shakira

Set completo Solomun Boiler Room DJ Set - Solomun

Gonzalo Cammarota (personificando a DJ Sanata)

Conductor de Justicia Infinita (Océano FM)

Colegiala - Rodolfo Aicardi

Auto rojo - Vilma Palma e Vampiros

Te quiero tanto - Sergio Denis

Agarrense de las manos - Jose Luis “Puma” Rodriguez

Hay que venir al sur - Raffaella Carrá

Patricia Wolf

Modelo, actriz y DJ

All I want for Christmas is you - Mariah Carey

Happy Xmas (War is Over) - John Lennon

Little Saint Nick - The Beach Boys

Santa baby - Kylie Minogue

Blue Christmas - Elvis Presley