Cinco novedades tecnológicas del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona

El lunes comenzó una nueva edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, España. Si bien las principales marcas como Samsung y Huawei ya presentaron o presentarán sus principales novedades, se espera que hasta el 28 de febrero la agenda del mundo móvil se mueva y deje planteadas varias jugadas hasta fin de año.

Las mayores expectativas están puestas en el auge de los teléfonos plegables, como el Galaxy Fold -de la surcoreana- y el Mate X, de la compañía china, que se presentaron ambos la semana pasada en dos eventos especiales.

La tecnología 5G será otra de las novedades destacadas, que se espera comience a funcionar en Europa y Estados Unidos el año que viene en lugares específicos, de la mano de Vodafone, Verizon y otras de las compañías de telefonía más importantes. Su masificación se daría recién en 2020. Permitirá apurar aún más la velocidad de carga y descarga de datos en las conexiones móviles.

Estas son cinco de las novedades destacadas en las primeras 48 horas del evento.

La compañía coreana viene corriendo de atrás a sus principales competidores. Es que su fuerte nunca fueron los teléfonos inteligentes. Sin embargo, este año propone dos modelos que podrían llamar la atención de los usuarios: el G8 y el V50 ThinQ.

El primero es un dispositivo móvil que permiten contestar llamadas, ajustar el volumen de audio o tomar una foto sin necesidad de tocar la pantalla, usando solamente gestos. La tecnología fue bautizada como Air Motion y está pensada para esos momentos en los que el usuario tiene las manos mojadas, ocupadas en la conducción o usa guantes. No es el primer modelo del mundo en incorporar estas funcionalidades (el Galaxy 4 de Samsung ya había experimentado con los gestos), pero parece que LG refinó un poco la técnica. El G8 cuenta también con tres cámaras traseras y dos frontales que tiene integrados sensores infrarrojos capaces de capturar imágenes en 3D.

El segundo, el V50, será el primero de LG en funcionar con tecnología 5G y además cuenta con una pantalla doble. La segunda está planteada como un accesorio que facilitaría a los usuarios el uso de varias aplicaciones a la vez y mejoraría la visualización de videos, a la vez que optimizaría algunos videojuegos.

La compañía sabe que, ante los gigantes en su carrera armamentística de los teléfonos móviles, se enfrenta a un panorama desfavorable. Entonces está buscando alternativas. Una posible salida con éxito dentro del mercado podría ser su nuevo adaptador de tecnología 5G desarrollado en conjunto con Lenovo.

Se trata de una pieza que se encastraría en los dispositivos como si fuera una carcasa y le permitiría a móviles viejos, como el Z3 o el Z2, acceder a esta nueva tecnología. El módulo está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 855 y en el congreso anunciaron que estará disponible en Estados Unidos en los próximos meses.

Lenovo también aprovechó para exhibir su nueva gama de tabletas y computadoras portátiles, cuyo principal atractivo está en la duración de la batería -hasta 12 horas de uso corrido- y que con apenas 15 minutos de carga pueden funcionar por dos horas.

Sensores de color y cinco lentes que capturan de forma simultánea una imagen para optimizar el resultado son los destaques de Nokia -que vive y lucha- este año en Barcelona. El nuevo modelo Nokia 9 PureView tiene una pantalla de alta definición de 5,5 pulgadas y uno de los más modernos sistemas operativos de Android.

La compañía también continúa apostando a la moda vintage y presentó un modelo con el antiguo navegador Opera Mini y el juego Snake (recordado en Uruguay como "La viborita") con una batería de larga duración.

Los teléfonos móviles siempre fueron un desafío para la industria del cine. Con un formato de pantalla más ancho que como suelen grabarse las películas, reproducir videos en el celular nunca fue lo más cómodo. Pero Sony quiere revertir esta situación con sus nuevos modelos de Xperia 10 y 10 plus, que cuentan con una pantalla en formato 21:9, las mismas dimensiones que el cine, solo que en formato móvil.

La pantalla -con definición 4K- no cuenta con ninguna perforación, cámara o botón que pueda distorsionar el visionado de contenidos multimedia. Además tiene integradas tres cámaras traseras que permiten modificar el formato de grabación, un sistema llamado Cinema Pro que apunta a los aficionados de la realización audiovisual.

Los teléfonos saldrán al mercado en Estados Unidos y Europa a fines de marzo.

El 5G es una tecnología que se espera cambie mucho más que la telefonía móvil. Por eso el MWC es la excusa perfecta para que fabricantes y desarrolladores presenten tecnologías que no sean teléfonos nuevos.

Dos ejemplos: la ambulancia inteligente y un sistema de realidad virtual para ver partidos de fútbol en 360 grados.

La ambulancia es un invento español que promete comenzar a atender al paciente antes que llegue al hospital. Los médicos que asisten a la persona en el acto lo conectan a un sistema de sensores y cámaras de alta definición -permiten hacer zoom sin perder calidad- que envían la información y el estado del paciente en tiempo real a los médicos esperando su llegada en el hospital. Así serían capaces de adelantar algunos procesos. La tecnología comenzará a probarse en casos reales antes de fin de año.

En el otro lado, la compañía Telefónica y el FC Barcelona apuestan por retransmitir en directo partidos de fútbol con realidad virtual. Se trata de pruebas piloto con gafas de realidad virtual y un sistema de cámaras en 360 grados ubicados en todo el campo de juego de complejo Camp Nou. "Se verá incluso mejor que en el campo", dijo el presidente de Telefónica, Emilio Gayo.

🗣 @jmbartomeu President of @FCBarcelona "Futbol Club Barcelona stadium is the first European stadium with #5g technology."#MWC19 #technologymatters pic.twitter.com/hKkhkR0a4G